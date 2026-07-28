מנהיג חסידות סאטמר, הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים, ערך ביקור נדיר ויוצא דופן בבית הכלא הביטחוני "שוואנגאנק" שבמחוז אולסטר במדינת ניו יורק.

הביקור נועד לחזק את רוחם של מספר אסירים יהודים המרצים עונשי מאסר במתקן.

האירוע יצא לפועל ביוזמת ארגון 'צדק' המסייע לאסירים יהודים בארצות הברית. לביקור הגיעו גם גורמים בכירים מהנהלת מערכת אכיפת החוק והמאסר של מדינת ניו יורק מבירת המדינה, אלבני, מה שסיפק הזדמנות חריגה לדון עמם בתנאי כליאתם של האסירים הדתיים.

במהלך המפגש הציגו נציגי הארגון בפני הגורמים הפדרליים והמקומיים את האתגרים הייחודיים עמם מתמודדים הכלואים היהודים, והדגישו כי הבטחת אפשרות לשמירה על אורח חיים דתי - לרבות אספקת מזון כשר וספרי קודש - הינה זכות בסיסית במערכת הכליאה ולא פריווילגיה.

בשיא הביקור נפגש מנהיג החסידות עם האסירים היהודים, נשא בפניהם דברי חיזוק, ולאחר מכן שוחח עם כל אחד מהם באופן אישי.

בתום המפגש נערכה פגישה ממושכת בין נציגי החסידות וארגון הסיוע לבין הנהלת הכלא ונציגי הממשל. מהארגון נמסר כי השיחות עוסקות בשיפור תנאי הכליאה והתחשבות בצרכים הדתיים בכלל מתקני המאסר במדינת ניו יורק, וכי כבר בימים הקרובים צפויים להיראות צעדים ראשונים בנושא.