אחיו של רן גואילי הוסמך לקצין

185 צוערות וצוערים השלימו את קורס הקצינים הייעודי של משטרת ישראל והוסמכו לקצינים בטקס שנערך אמש (שני) במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

בטקס השתתפו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, ראש אגף ההדרכה ניצב הדס שפירא-מדמוני, סגל הפיקוד הבכיר, בני משפחותיהם של הבוגרים ומוזמנים נוספים.

קורס הקצינים הייעודי נחשב לאחד ממסלולי ההכשרה המרכזיים במשטרה ומיועד להכשרת מפקדים בציר הפעילות הייעודי בתחומי המבצעים, החקירות והמודיעין.

במהלך ההכשרה עברו הצוערים מסלול אינטנסיבי שכלל לימוד נהלים, פקודות וסמכויות, לצד פיתוח מנהיגות, כשירות מבצעית, מורשת קרב והנצחת הנופלים.

במסגרת הקורס השתתפו הצוערים גם במשלחת "עדים במדים" לפולין, שנועדה להעמיק את ההיכרות עם תולדות השואה ולהנציח את זכר הנספים. בנוסף, 73 מבוגרי הקורס השלימו לימודי תואר ראשון בחוג ללימודים רב-תחומיים באוניברסיטת חיפה במסגרת תוכנית האקדמיזציה של המשטרה.

בין בוגרי הקורס בלט עומרי גואילי, אחיו של רס"ר רן גואילי ז"ל, שנפל בקרבות 7 באוקטובר. במשטרה ציינו כי הסמכתו לקצין מבטאת את המשכיות ערכי השליחות, המנהיגות והחוסן, ואת נשיאת מורשתו של אחיו במסגרת שירותו במשטרת ישראל.

המפכ"ל אמר בטקס כי "דרגה איננה רק סמל על הכתף. דרגה היא אחריות להכריע כאשר משפחה שלמה ממתינה למוצא פיכם. דרגה היא היכולת להישאר יציבים כאשר הכל מסביב רועד, היא ההתחייבות להמשיך גם כאשר הדרך מתארכת וגם כאשר עדיין אין תשובות".

בהתייחסו ללחימת השוטרים ב-7 באוקטובר אמר לוי, "אלה אותם שוטרים שהיו הראשונים להגיע. הראשונים להסתער. הראשונים לעמוד מול האויב. באותו בוקר נורא, כאשר קווי ההגנה קרסו והאויב שטף את יישובי הדרום, שוטרות ושוטרי משטרת ישראל עמדו בגופם כקו הבלימה הראשון".

הוא פנה לעומרי גואילי ואמר, "עומד כאן עומרי, אחיו של לוחם היס"מ, רס"ר רן גואילי ז"ל. עומרי, אתה נושא את מורשתו של רן אל תוך שדרת הפיקוד של משטרת ישראל, אתה נושא אותה על כתפיך, בליבך ובכל החלטה שתקבל מעתה כמפקד".

ראש אגף ההדרכה אמרה לבוגרים כי "מלאכת הפיקוד תדרוש מכם להציב את חזון משטרת ישראל כנר לרגליכם, להאמין, להעז, לנצח כל אתגר, לחתור למגע, להיות גיבורי על. אך לזכור תמיד, שדווקא מתוך כוחו של הפיקוד והסמכויות שהחוק מעניק לכם, מצופה מכם להצניע לכת, להיות מפקדים ראויים ולהיות אנשים ראויים".

היא הוסיפה: "נמצאות איתנו המשפחות של הגיבורים שמסרו נפשם למען רבבות רבים ולמען כבודה של המדינה. השוטרים, לוחמי מג"ב והמתנדבים במשטרת ישראל אשר נפלו על משמרתם בעת מילוי תפקידם, מאירים את דרכנו ויהיו חקוקים בליבנו לעד".