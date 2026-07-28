לוחם האגרוף התאילנדי הציע נישואים בזירה

רגע מרגש נרשם בערב הקרבות של האחים גורדון, כאשר לוחם האגרוף התאילנדי ויטאס קארוסאס הפתיע את הקהל והציע נישואים לבת זוגו בזירת הקרב.

לפני שכרע ברך ושלף טבעת, פנה קארוסאס לקהל והודה לבת זוגו על תמיכתה לאורך הדרך. "היא סיבה גדולה מאוד לכך שאני יכול לעמוד כאן היום. היא שינתה גם את דעתי, ואני חושב שאין מקום טוב יותר לעשות את זה. תודה רבה", אמר.

לאחר הדברים שלף הלוחם טבעת, כרע ברך במרכז הזירה והציע לבת זוגו להינשא לו, לעיני הקהל שהריע לשניים.

ויטאס קארוסאס הוא לוחם מקצועני מליטא בענפי ה-Muay Thai והקיקבוקסינג, ואלוף ארגון UTMA במשקל 67 ק"ג. בשנים האחרונות הפך לדמות אהודה בקרב קהילת הלחימה בישראל בזכות קשריו עם לוחמים ישראלים, ובהם משפחת גורדון.