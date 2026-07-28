גל החום הכבד הפוקד את הארץ בימים אלו מביא עמו לא רק סכנות בריאותיות, אלא גם נזקים בלתי צפויים לתשמישי קדושה.

יו"ר המועצה הדתית באשדוד, הרב עובדיה דהן, יצא הבוקר (שלישי) בקריאה דחופה לציבור המטיילים והנהגים להימנע כליל מהשארת תיקי טלית ותפילין בתוך כלי רכב החונים תחת קרני השמש.

מבדיקות שנערכו עולה כי בתוך מכונית סגורה העומדת בשמש הלוהטת, הטמפרטורה עלולה לזנק במהירות ולעבור את רף 70 המעלות.

במעלות חום קיצוניות כאלה, הדיו של פרשיות התפילין מתייבש, נמס או נדבק - דבר המוביל לפסילתן ההלכתית ולנזק בלתי הפיך בשווי אלפי שקלים.

במועצה הדתית מציינים כי רק בחודש האחרון התקבלו במשרדיהם מספר זוגות תפילין שהוגדרו פסולים לשימוש, לאחר שהאותיות שעל גבי הקלף נמסו ונדבקו כתוצאה מהחום הקיצוני ששרר בתא המטען או על מושבי הרכב.

"כדי למנוע עוגמת נפש ונזק כספי, ההמלצה החד-משמעית לציבור הנוסעים והמטיילים היא שלא להשאיר את התפילין ברכב אפילו לפרק זמן קצר, ולהקפיד לשאתן עמם או לאחסנן במקום מוצל וממוזג בלבד", אמר.