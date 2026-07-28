אהבת השם גורדון נגד ג'ון ליניקר | הקרב המלא

ערב הקרבות של האחים גורדון נחתם בניצחון נוסף, כאשר אהבת השם גורדון גבר על הברזילאי ג'ון ליניקר לאחר שלושה סיבובים והוכרע כמנצח בהחלטת השופטים.

הניצחון שמר על המאזן המושלם של גורדון, שהעלה אותו ל-13 ניצחונות ללא הפסד.

ליניקר הגיע לקרב כאחד הלוחמים המנוסים ביותר על הכרטיס, עם מאזן של 37 ניצחונות ו-11 הפסדים. מנגד, גורדון עלה לזירה לעיני הקהל הישראלי כשהוא מחפש להמשיך את רצף הניצחונות שלו ולהעניק למשפחתו ניצחון שלישי באותו ערב, לאחר שכבודי ורוח השם כבר יצאו כשידם על העליונה.

הסיבוב הראשון נפתח בלחץ של הברזילאי, שהצליח למצוא מספר מכות לגופו של גורדון והכתיב את הקצב בדקות הפתיחה.

הישראלי התאושש בהמשך, פגע היטב בפניו של ליניקר וגרם לו לדימום, אך בסיום הסיבוב נראה היה כי היתרון הקל נמצא דווקא בצד של יריבו.

בסיבוב השני התמונה השתנתה. ליניקר החל להפגין סימני עייפות, בעוד גורדון השתלט על מרכז הזירה, שילב אגרופים ובעיטות מדויקות וזכה לעידוד קולני מהקהל, שהעניק לו תנופה לקראת ההכרעה.

הסיבוב השלישי היה הדרמטי ביותר בקרב. גורדון נקלע לרגעים קשים ונאלץ להתמודד עם לחץ כבד מצד הברזילאי, אך הצליח לשרוד את הדקות האחרונות ולהחזיר מלחמה עד לשנייה האחרונה. בתום קרב צמוד הכריעו השופטים לטובתו של הישראלי.

עם ההכרזה על ניצחונו התקשה גורדון לעצור את ההתרגשות ופרץ בבכי בזירה. גם אחיו רוח השם, שליווה אותו לאורך הקרב, לא הסתיר את דמעותיו לאחר השלמת ערב מושלם עבור משפחת גורדון.