הרב וייצן צילום: באדיבות המצלם

משפחות שכולות לחיילים שנפלו במלחמה מביעות את התנגדותם להחלטה שהתקבלה השבוע (ראשון) בקבינט המדיני ביטחוני.

הרב שלמה יוסף ויצן, אביו של עמיחי הי"ד שנפל בקרב גבורה בכרם שלום בשמחת תורה תשפ"ד, חבר בפורום הגבורה, מתייחס להחלטה ואומר כי נפילתו של בנו מחייבת את מדינת ישראל לשנות את תפיסתה הביטחונית ביחס לרצועה ולפעול לכך שעזה לא תחזור לשליטה שאינה ישראלית. לדבריו, רק שליטה ביטחונית ישראלית מלאה תבטיח את ביטחון תושבי הדרום ותיתן משמעות לנפילת הלוחמים.

לדברי הרב ויצן, רב היישוב פסגות וראש כולל הדיינות: "ארץ ישראל, ארץ של שמביאה חיים, בתנאי שעם החיים הוא זה שיושב עליה. עמיחי הי"ד, הבן שלנו, נפל בכרם שלום, בשמחת תורה תשפ"ד. נפל על מה? על זה ששוב עזה תחזור לא לשלטון ישראל? אנחנו ממש מבקשים ממדינת ישראל, ממשלת ישראל, אם אנחנו חפצי חיים ולא רוצים לשים איזשהו פלסטר או איזושהי כסות עיניים, שנתבע ולא נאפשר שום שלטון ביטחוני של שום גורם זר".

"זו המשמעות של הציונות. לחזור לערכים שלנו, לאחריות שלנו. עזה היא ממש ליד הבית שלנו, היא חלק מהבית שלנו. ולא נוכל להיות נינוחים כל עוד שנחשוב שהבן שלנו נפל והמשפחה שלו תגור שם, באותו חבל ארץ נפלא, שהנפילה שלו לא הביאה לשינוי המחשבה בשלטון ביטחוני על כל חבל עזה", הוסיף הרב ויצן.