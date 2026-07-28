הרב איציק אמיתי סופד לאמו צילום: באדיבות המצלם

במהלך הלווייתה של הדסה אמיתי, שהלכה לעולמה בגיל 100, חשפו בניה כי במשך חודשים הסתירו ממנה את דבר נפילתו של בנה הבכור, זאב (ז'אבו) ארליך ז"ל.

לדבריהם, ההחלטה התקבלה בהמלצת הצוות הרפואי ומתוך חשש כי לא תוכל לשאת את הבשורה.

בנה הרב איציק אמיתי התייחס לכך בהספדו ואמר: "כל מה שהסתרנו את פטירתו של זאבי היה משום הדאגה לך ובגלל זה הסתרנו".

גם בנה הרב יגאל אמיתי ביקש את סליחתה על כך שבני המשפחה הסתירו ממנה את פטירת בנה הבכור. "סליחה, אימא שלא סיפרנו לך, כי הערכנו וחששנו שליבך לא יעמוד באובדן הבן הבכור", אמר, והוסיף, "סליחה שלא התקרבנו, ולא במעט, לכיבוד הבריות שראינו אצלך יום יום, שעה שעה".

במהלך ההספד שנשא תיאר הרב איציק אמיתי את דמותה כאישה שחייה התאפיינו במסירות למשפחה, לתורה ולמעשי חסד. בדבריו סיפר כי אמו למדה בבית יעקב אצל הרבנית שרה שנירר, ותיאר את ההקפדה על כיבוד הורים ועל שמירת הקשר המשפחתי.

הוא הזכיר כי גם לאחר נישואיה דאגה לכבד את חמיה וחמותה, והקפידה על מנהגים שהעניקו לבית אווירה של קדושה, ובהם הכנת תבשילים לכבוד ראש חודש וחינוך ילדיה להמשיך בדרך התורה.

עוד סיפר על מסירותה לחינוך ילדיה, והביא כדוגמה מקרה שבו הקפידה להזכיר לו לשוב לביתו לאחר ששכח ללבוש ציצית. הוא גם תיאר אירוע משפחתי שבו מחתה בתקיפות על זלזול בהנחת תפילין, ועמדה על דעתה כי אין מקום לאמירה מסוג זה.

בהמשך ההספד הזכיר את פעילותה ההתנדבותית במגן דוד אדום בתקופת מלחמת השחרור, שבה סייעה בטיפול בפצועים, וכן את ליווי המשפחות השכולות לאחר מלחמת יום הכיפורים. עוד ציין את חלקה בארגון חוג נשות אמונה, שבו התקיימו מפגשים של שיעורי תורה.

לאחר מכן נשא בנה הרב יגאל הספד לאמו, ובחר לפתוח במילות תודה על חייה ופועלה. "תודה לך אימא, תודה על כמאה שנות פעילות ופעלתנות. תודה שלימדת אותנו וחינכת אותנו, תודה שהדרכת אותנו את הדברים החשובים באמת בחיי כל יהודי", אמר.

בהמשך תיאר את הערכים שהנחילה לבני משפחתה, ובראשם כיבוד הורים, כיבוד חמיה וחמותה ואהבת המשפחה. הוא הוסיף כי לצד הדאגה לקרוביה, הקדישה שנים רבות להכנסת אורחים ולמעשי חסד, בבית ומחוצה לו, ובהם ליווי משפחות שכולות לאחר מלחמת יום הכיפורים ופעילות במסגרת נשות אמונה.

את ההספד חתם במילים, "אחרי כמאה שנים שלא נתת לעצמך מאומה ודאגת קודם כול לכל הסובבים אותך, היום את יכולה לנוח. נוחי בשלום על משכבך, ואנא המליצי יושר על כל בני המשפחה, על הארץ הקדושה ועל ישועת ישראל".