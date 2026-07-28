מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן צפוי להתמנות לממלא מקום מנכ"ל הרבנות, בכפוף להסדרת ניגודי העניינים החלים עליו בתחום הכשרות.

מינויו של אבידן נתפס כניצחון משמעותי עבור ש"ס, בעוד שבציונות הדתית רואים בכך הפסד נוסף במאבק על התפקידים הבכירים.

המסמך מפרט שורת מגבלות בתחום הכשרות. בין היתר נאסר עליו לעסוק בכל עניין שיש לו השפעה על המועצה הדתית תל אביב-יפו, וכן בכל הנוגע להליכי הסמכת המועצה הדתית תל אביב-יפו והמועצה הדתית רמלה כ"מועצה דתית מוסמכת" למתן שירותי השגחה. בנוסף, ההסדר קובע כי עליו להימנע מטיפול בכל עניין שיש לו השפעה מהותית, במישרין או בעקיפין, על פעילות הבד"ץ המפורט בהסדר.

בהסדר מוזכרים גם קשריו המשפחתים לגורמים נוספים, ובהם אחיו, שר הבריאות אוריאל בוסו, וכן הרב יחיאל אבוחצירא, רבה הספרדי של רמלה.