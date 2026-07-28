המשבר בתחבורה הציבורית בהתיישבות: ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, מוביל מאבק מול משרד התחבורה בשם תושבי העיר והשומרון.

על רקע הכשלים המתמשכים בשירותי חברת התחבורה "תנופה", שלדברי ראשי הרשויות פוגעים מדי יום באלפי תושבים, חיילים וסטודנטים בהמתנה ממושכת בתחנות.

במסגרת המהלך, איחדו כוחות ראשי רשויות מהשומרון ומאשכול בית שמש והוציאו מכתב חריף למשרד התחבורה, שבו ציינו כי חלפו 14 הימים שניתנו למשרד להשיב בנוגע למשבר. לטענתם, בהיעדר מענה, בכוונתם להתקדם להליך משפטי ולהגיש עתירה מנהלית בשם תושבי אריאל וההתיישבות.

לדברי ראשי הרשויות, המאבק נועד להביא לשינוי במצב התחבורה הציבורית באזור, והם מצהירים כי יפעלו בכלים המשפטיים העומדים לרשותם כדי להביא לשיפור השירות.

בהתייחסו למהלך, מסר שטבון, "נפגשתי מספר רב של פעמים עם שרת התחבורה מירי רגב ועם ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם. אני מעריך אותם, אבל המצב רק מחמיר וזאת עובדה. אני מודה לכל ראשי הרשויות שהצטרפו ושילבו ידיים. המאבק הזה הוא מאבק לאומי, שכן התחבורה בהתיישבות היא צינור החמצן של התושבים. מדובר בזכות בסיסית ובצורך בסיסי. לא נרפה עד שהמציאות בשטח תשתנה".

ראש מועצת עמנואל, אליהו גפני, שהצטרף למאבק וחתום על המכתב, התייחס להשפעת המשבר על התושבים, "בעמנואל יש תלות גבוהה בתחבורה ציבורית. מספר רב של תושבים נוסעים מדי יום לעבודה מחוץ ליישוב. הבעיה המרכזית היא חוסר האמינות - הנסיעות מתבטלות או מאחרות באופן תדיר. כשזה קורה פעם אחת זה לא נעים, אבל כשזה הופך לשגרה ואנשים מאחרים שוב ושוב לעבודה ונאלצים להסביר למעסיקים למה הם לא מגיעים בזמן, מדובר במחדל שלא ניתן לגשר עליו".

עוד כתב: "מבחינתנו זו כבר לא רק בעיית שירות, אלא פגיעה ממש בפרנסה ובמטה לחמם של התושבים. לאורך כל התקופה התקיים שיח עם החברה ונעשו ניסיונות לשפר את המצב, אך נכון לעכשיו אין יציבות שאפשר להסתמך עליה".

למכתב ההתראה לקראת העתירה שותפים ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ, ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצווייג, ראש מועצת עמנואל אליהו גפני וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק.