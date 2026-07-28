בפעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר נעצרה הבוקר (שלישי) קצינת שב"ס בחשד לשיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי בירושלים.

במקביל, במשטרה מדגישים כי המצוד אחר אביעור ששון, החשוד המרכזי ברצח, נמשך סביב השעון. על פי הודעת המשטרה ושב"ס, החקירה הסמויה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בשירות בתי הסוהר.

על פי החשד, הקצינה, בת 34 מהוד השרון, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ, ניהלה קשר רומנטי עם אחיו של אביאור ששון, המרצה במקום עונש מאסר לאחר שהורשע בניהול רשת למתן הלוואות ובסחיטה באיומים.

לפי החשד, באמצעות הקשר האישי ביניהם והגישה לטלפון הנייד של הקצינה, הצליח האסיר לסייע לאחיו הנמלט להסתתר ולהתחמק מכוחות המשטרה. עוד חושדים החוקרים כי השניים פעלו יחד לשיבוש חקירת הרצח.

המעצר בוצע על ידי חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון במחוז ירושלים, בשיתוף חוקרי שירות בתי הסוהר. החשודה הועברה לחקירה, ובסיומה יוחלט אם להביאה לדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט.

ראש לשכת החקירות במרחב ציון, רב-פקד רותם הילה זקן, אמרה כי "המצוד אחר החשוד ברצח ממשיך להתנהל סביב השעון והחוקרים פועלים לילות כימים כדי להשיג כל בדל מידע שעלול להסגיר את מיקומו ולהביא למעצרו".

היא הוסיפה: "אמרנו כבר בתחילת החקירה, נגיע לכל אדם שידו נגעה באירוע ולכל מי שמסייע לשיבוש החקירה או לבריחתו של החשוד, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים".

משירות בתי הסוהר נמסר כי מערך המודיעין של הארגון "הוכיח שוב את עליונותו בחשיפת עבירות חמורות המתבצעות בתוך כותלי בתי הסוהר". עוד נמסר כי שב"ס, בהובלת נציב בתי הסוהר, פועל ב"אפס סובלנות" כלפי עבירות מסוג זה, לרבות באמצעות הרחבת מערך בדיקות הפוליגרף.

בניהו רזי, בן 19, נרצח ב-11 ביולי בדירה להשכרה קצרת טווח בשכונת נחלאות בירושלים. על פי החשד, הוא הגיע למקום לאחר שתואם מפגש עם אגם צרפי, בת זוגו לשעבר, וחברתה שילת חוטה. בהמשך הגיעו לדירה חשודים נוספים, שעל פי החשד תקפו אותו למוות בכלים שונים, בעוד חברו שנכח במקום נפצע באורח קל והצליח להימלט.

במסגרת החקירה חושדת המשטרה כי צרפי, חוטה ומזל לינור ששון, אמו של אביאור ששון, מילאו תפקידים שונים בתכנון האירוע ובהבאת התוקפים לדירה. לפי החשד, התוקפים הצטיידו בין היתר בסכינים, אלות ופטיש לריכוך בשר, והתקיפה אף הועברה בשידור חי לחלק מהמעורבים. כלל החשודים מכחישים את המיוחס להם.