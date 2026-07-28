"עוד ישמע" (סקולען) - ניגון חסידי בלקני | מאיר קליינר

הקלרינטן והזמר מאיר קליינר השיק לקראת ט"ו באב את "עוד ישמע", גרסה חדשה המבוססת על ניגון של חסידי סקולען. הוא הלביש על הלחן מילים חדשות והעניק לו עיבוד בלקני.

הרעיון נולד מתוך עבודתו כזמר חתונות המחפש חידושים לפלייליסט, והוא בחר להשתמש בניגון של חסידי סקולען ולהעניק לו אופי בלקני. את העיבוד ביצע גרגיי ברצ'ה, נשפן שעלה לישראל מהונגריה ומתמחה בתחום.

בהודעה שפרסם לרגל צאת השיר כתב קליינר, "לקחתי ניגון של חסידי סקולען שאני מאוד אוהב, קלטתי ש'עוד ישמע' מתיישב עליו בול, ושלחתי לגרגיי שיתפור לו חליפה בלקנית. והנה התוצאה לפניכם. מזמין את הציבור לשתף ולהפיץ את השיר לרגל ט"ו באב".

קליינר, הפועל בתחום המוזיקה זה כעשרים שנה, לאורך השנים שיתף פעולה עם ביני לנדאו, יוסף קרדונר, נעם בנאי, יגל הרוש ואמנים נוספים. הוא מחובר במיוחד לניגוני חצרות ומשתדל להציג אותם בלבושים מוזיקליים חדשים.