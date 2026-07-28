חילי טרופר All-inn

חבר הכנסת חילי טרופר התייחס בריאיון לפודקאסט של נדב פרי לחוות החקלאיות ביהודה ושומרון ואמר כי ביקוריו במקום העניקו לו הסתכלות שונה ומורכבת יותר על פעילותן ועל תרומתן.

לדבריו, "פגשתי לא מעט אנשים מהשמאל שחשבו משהו אחד על האירוע הזה, וכשהם הגיעו לבקר הם ראו את הניואנסים".

טרופר הוסיף כי הוא אינו מוכן לקבל הצגה פשטנית של הסוגיה, משום שלדבריו המציאות מורכבת יותר: "אני אומר לך שצה"ל רוצה חלק גדול מהחוות האלו במיקומים שלהן. הן על שטחי מדינה, הן עוזרות לחזק את ביטחון המדינה, בוודאי בגב ההר, בוודאי במורדות לבקעת הירדן".

הוא ציין כי ישנן חוות הפועלות באזור בקעת הירדן והגבול המזרחי, אזורים שלדבריו מחייבים חיזוק מתמשך: "יש לא מעט חוות שיושבות שם באזור הזה של הבקעה, באזור הזה של הגבול המזרחי, שהוא אזור שנמצא בסכנה גדולה וצריך לחזק אותו".

בסיום דבריו הדגיש כי לדעתו הדיון הציבורי סביב החוות מחייב מורכבות ואינו מאפשר חלוקה פשטנית. "אני לא מוכן להשטיח דעה מורכבת", אמר.