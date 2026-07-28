נחשפה הונאת ענק בביטוח הלאומי

במבצע אכיפה רחב היקף שנערך על ידי משטרת מחוז ש"י, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין וההגירה, נשללה זכאותם של 211 תושבים, שעל פי החשד קיבלו במרמה זכויות סוציאליות באמצעות הצגת מצגי שווא בנוגע למרכז חייהם.

לפי הודעת המשטרה והביטוח הלאומי, המבצע, שכונה "צדק לאומי", הוא תוצאה של חקירה סמויה וממושכת שבמהלכה נאספו ראיות המצביעות על דפוס פעולה שיטתי של הסתרת מקום המגורים בפועל, במטרה להיחשב כתושבי ישראל ולקבל הטבות ובהן שירותי בריאות, קצבאות וזכויות נוספות.

במסגרת הפעילות, שהתקיימה במרחבי שומרון, יהודה וגלעד, נפתחו הליכים מנהליים נגד החשודים. במשטרה ציינו כי חלקם אף מעורבים בעבירות פליליות, וכי נשקלת האפשרות להעמידם לדין בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

על פי ההערכות, המבצע צפוי להביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה, באמצעות הפסקת תשלומים שלא כדין, השבת כספים ומניעת הונאות עתידיות.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, אמר כי "אכיפה נחושה נגד הונאות כלפי המדינה היא חלק בלתי נפרד מחיזוק המשילות וממימוש ריבונותה של מדינת ישראל. כספי הציבור מיועדים אך ורק למי שזכאים להם על פי חוק, ולא למי שבוחר להונות את רשויות המדינה ולהפיק רווח אישי שלא כדין".

בביטוח הלאומי הדגישו כי הזכאות לקצבאות ולזכויות סוציאליות נקבעת בהתאם להוראות החוק ולמבחן התושבות, וכי בכל מקרה שבו מתברר שהוגשו הצהרות כוזבות או נמסר מידע מטעה לצורך קבלת זכויות, יינקטו הצעדים הנדרשים, ובהם שלילת הזכאות, השבת כספים והמשך ההליכים בהתאם לדין.