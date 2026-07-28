מרגש: לקראת העלייה לקרקע - מבנים הונחו ביישוב החדש עמק דותן

שלב נוסף בהקמת היישוב החדש "עמק דותן" בצפון השומרון הושלם בשבועות האחרונים, עם הצבת מבני המגורים הראשונים במקום.

היישוב מוקם במרכז עמק דותן במסגרת "תוכנית ההתחברות", שמקדם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בשיתוף תנועת אמנה, להקמת 19 יישובים חדשים באזור. היישובים מוקמים בהתאם להחלטות הקבינט בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר בצלאל סמוטריץ'.

דגן הגיע לאתר העבודות יחד עם סמנכ"ל משרד החינוך יגאל צרפתי, במסגרת סיור מקצועי שעסק בהקמת מוסדות החינוך ביישוב זאת בהמשך לסיור מקצועי של שר החינוך יואב קיש בצפון השומרון. במהלך הצבת המבנים בירך דגן בהתרגשות ברכת "שהחיינו".

צרפתי הדגיש במקום את המחויבות של המשרד לחינוך בשומרון: "המחויבות שלנו להמשיך ולתת מענים של חינוך במועצה אזורית שומרון. אנחנו פועלים יחד בכל מקום שיש ישוב כדי לסייע ולתת את המענים החינוכיים".

דגן אמר: "במקום שנעקרו ארבעה יישובים, אנחנו בונים 19 יישובים. במקום תוכנית ההתנתקות, אנחנו עושים יחד את תוכנית ההתחברות, יחד עם כל מדינת ישראל".

הוא פירט על חזון היישוב החדש והוסיף: "יוקם כאן יישוב ענק, מרכז של צפון השומרון המתחדש, מעל עמק דותן המקראי. יגורו כאן מאות משפחות, אלפי אזרחים של מדינת ישראל. זה יהיה מרכז של מדינת ישראל לא רק גיאוגרפית, לא רק היסטורית ולא רק ביטחונית, אלא גם מוניציפלית ואורגנית".

במהלך הסיור בשטח, הודה דגן לשותפים הרבים למהלך ההיסטורי: "אני מבקש להודות לתנועת אמנה, לזאב חבר (זמביש), לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר החינוך יואב קיש ולכל שרי הממשלה שדוחפים יחד את הקמת היישובים". הוא הקדיש תודה מיוחדת לצוות משרד החינוך המסור המלווה את התכנון המקצועי של מוסדות החינוך ביישובים החדשים.

בסיום דבריו, הודה למשפחות החלוצות שעתידות להתיישב במקום: "תודה רבה למשפחות החלוצות שדוחפות בכל הכוח את הדבר הזה, והופכות את הבלתי אפשרי לאפשרי. עם ישראל חוזר לצפון השומרון, עם ישראל מנצח!".

הרב חיים ברוך, העומד בראש המוסדות הקדם צבאיים שבוגריהם מקימים את היישוב, אמר: "ב"ה אנחנו שבים הביתה אחרי תקופה ארוכה שבה היינו מודרים מצפון השומרון, אנחנו חוזרים ובעוצמה. במקום שבו התחיל הפירוד בעם ישראל במכירת יוסף, בדיוק במקום אליו אנחנו שבים בעמק דותן, אנו פועלים להחזיר את האחווה, את השמחה ואת הביחד בחלקי החברה הישראלית. היישוב עמק דותן עולה לקרקע במטרה להחזיר את האחדות בעם ישראל".