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אלעד ומרים כהן נערכו במשך חודשים ארוכים לצו המילואים שאלעד קיבל לתקופה של יולי-אוגוסט-ספטמבר בלבנון.

כבעלי עסק עצמאי - "המשושה" בחוות גלעד, היומן שלהם היה מלא עד סוף הקיץ באירועים, סדנאות אומנות וקבוצות מכל רחבי הארץ.

"לקראת המילואים הזמנו מלאי, תגברנו את מערך העובדים - ולא דמיינו שהמציאות ככה תתהפך לנו בפנים", מספרת בכאב מרים.

בשבת לפני שבוע התרחשה שריפת ענק בחוות גלעד ששרפה כליל שורת מבנים בחווה, וביניהם גם את "המשושה", מפעל חייהם.

בואו נעזור לו להחזיר הביתה את מפעל החיים שנשרף. היו שותפים>>>

המשושה לפני צילום: באדיבות המשפחה

המשושה אחרי צילום: באדיבות המשפחה

"הקמנו את המשושה עם המון אהבה, בעשר אצבעות", מספר אלעד, "זה מקום של אומנות, של יצירה, שאנשים מגיעים אליו כדי להשתחרר מכל העומסים של היומיום ופשוט ליצור".

"אירחנו במשושה במשך השנים המון קבוצות של לוחמים, משפחות שכולות, וועדי עובדים, חברות הייטק, קבוצות טיפוליות", מוסיפה מרים, "המשושה היה מקום שחיבר בין אנשים מכל רחבי הארץ לבין השומרון. יש אנשים שחצו את הקו הירוק בפעם הראשונה כשהגיעו אלינו. אין מילים לתאר את כאב הלב שאנחנו חווים עכשיו כשכל היופי הזה נשרף".

הנזק מהשריפה מוערך בכשני מיליון שקלים. לצד המבנה שאירח את הקבוצות פעלה במקום נגריה עם מכונות בשווי מאות אלפי שקלים, מחסן עם מלאי וציוד רב של מחשבים, מזגנים ועוד.

אלעד מתאר את החיבוק החם שהם מקבלים מכל עם ישראל, ואת ההתגייסות של חבריו לגדוד: "אנחנו מרגישים שיש כאן התגייסות חוצת מגזרים, ואנחנו מבקשים גם מכם - תעזרו לנו לבנות את המשושה מחדש ולהמשיך בעשייה".

בואו נעזור לו להחזיר הביתה את מפעל החיים שנשרף. היו שותפים>>>