נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע היום (שלישי) על מקבלי עיטור הנשיא לשנת 2026, ובין 11 הזוכים נמנה הרב חיים סבתו - רב, סופר וראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים, מהדמויות הבולטות המשלבות בין עולם התורה, ההגות והספרות.

בשיחה אישית עם הנשיא, לאחר שהתבשר על הבחירה בו, אמר הרב סבתו: "זו זכות גדולה עבורי לפעול למען הדורות הבאים, למען ערכים ואהבת ישראל. אני מודה לך כבוד הנשיא על ההכרה וההוקרה".

הרב סבתו נולד בקהיר בשנת 1952 למשפחת רבנים ועלה לישראל לאחר שמשפחתו גורשה ממצרים. הוא למד בישיבת "נתיב מאיר" ובישיבת הכותל, שירת כלוחם בצה"ל והשתתף בקרבות הבלימה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, ובהמשך היה ממקימי ישיבת ההסדר "ברכת משה", שבראשה הוא עומד עד היום.

לצד פעילותו התורנית, ביסס הרב סבתו את מעמדו כאחד הסופרים הבולטים בישראל. בין ספריו נמנים "תיאום כוונות", "כעפעפי שחר" ו"בואי הרוח", שזכו להצלחה רבה, תורגמו לשפות שונות ואף זיכו אותו בפרסים רבים, בהם פרס ספיר לספרות, פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ופרס יצחק שדה לספרות צבאית.

לצד הרב סבתו יוענק העיטור גם לשחקנית יונה אליאן קשת, על תרומתה רבת השנים לתיאטרון ולקולנוע הישראלי; לפרופ' חוסאם חאיק, מחלוצי המחקר בתחום הננוטכנולוגיה והביו-רפואה; לפרופ' מולי להד, ממובילי תחום החוסן והטיפול בטראומה; לפרופ' חפציבה ליפשיץ, על מחקריה פורצי הדרך בתחום המוגבלות השכלית והנגשת ההשכלה הגבוהה; ולפרופ' יוסי לשם, מהחוקרים הבולטים בעולם בתחום נדידת הציפורים והאקולוגיה.

עוד יקבלו את העיטור אייבי מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה הפועל במשך עשרות שנים למען משפחות שכולות ונפגעי טרור; זיוה מקונן, פעילה חברתית לקידום יוצאי אתיופיה; עו"ד משה ניסים, שכיהן במשך שנים כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל; יהודה עדר, מוזיקאי ומייסד בית הספר למוזיקה "רימון"; ופרופ' אוריאל רייכמן, משפטן ומייסד אוניברסיטת רייכמן.

הנשיא הרצוג אמר כי "בכל שנה מחדש אני נפעם מהאנשים שבזכות פועלם, מחויבותם ותרומתם מחזקים את החברה הישראלית. מקבלי עיטור הנשיא מבטאים את ערכי הנתינה, האחריות והערבות ההדדית שעליהם מושתתת מדינת ישראל".