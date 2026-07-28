לקראת ט"ו באב מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את תמונת המצב העדכנית של הזוגיות בישראל.

הנתונים מלמדים שהישראלים ממשיכים להתחתן, אבל גם עושים זאת קצת אחרת מבעבר, בדפוסים אשר משקפים את השינויים שעוברת החברה הישראלית.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2024 נישאו בישראל 53,025 זוגות במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין - עלייה של כ-10% לעומת שנת 2023, שבה פרצה מלחמת חרבות ברזל. מתוך כלל הזוגות, כ-71% היו יהודים.

גם גיל הנישואין ממשיך לטפס בהשוואה לעשורים קודמים. חתנים יהודים שנישאו לראשונה היו בני 27.3 בממוצע, ואילו גילן הממוצע של הכלות היהודיות עמד על 25.6 שנים. מאז שנות ה-70 עלה גיל הנישואין בכשלוש שנים אצל גברים ובכארבע שנים וחצי אצל נשים, אם כי בשנים האחרונות נרשמה התייצבות ואף ירידה קלה.

במקביל, יותר ויותר ישראלים בוחרים להתחיל את החיים המשותפים בלי לעמוד תחילה מתחת לחופה. שיעור הזוגות היהודים החיים במגורי יחד - בני זוג המתגוררים יחד ללא נישואין - כמעט שילש את עצמו מאז שנת 2000, מ-2.5% ל-7.1% מכלל הזוגות היהודים בשנת 2024.

המגמות הללו משתקפות גם בנתוני הרווקות. בקרב יהודים בני 25 עד 29, כ-65% מהגברים וכ-53% מהנשים עדיין אינם נשואים. בתל אביב-יפו נרשמו השיעורים הגבוהים ביותר של רווקים ורווקות בקבוצת גיל זו, בעוד שבני ברק ובית שמש נמצאות בקצה השני של הרשימה עם שיעורי הרווקות הנמוכים ביותר.

גם בגילאים מבוגרים יותר ניכרת עלייה במספר מי שלא נישאו מעולם. בקרב יהודים בני 45 עד 49 עומד שיעור הרווקים על 13.9%, לעומת 6% בלבד בתחילת שנות ה-2000. אצל הנשים באותה קבוצת גיל נרשמה עלייה מ-6% ל-11.6%.

הנתונים מלמדים כי לצד העלייה במספר החתונות, דפוסי הזוגיות בישראל ממשיכים להשתנות. שיעור הנישאים נמצא במגמת ירידה ארוכת שנים, בעוד שמגורי יחד הופכים לנפוצים יותר, בעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית.

ומה קורה מעבר לים? בשנת 2024 דווחו למרשם האוכלוסין 8,235 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל, שבהם לפחות אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. כמחצית מהמקרים שנרשמו באותה שנה אכן נערכו במהלך 2024, בעוד שהיתר התקיימו בשנים קודמות ודווחו רק לאחר מכן. בקרב זוגות יהודים שנישאו בחו"ל, יותר ממחצית בחרו לעשות זאת בארצות הברית, וכרבע נישאו בקפריסין.

לקראת ט"ו באב מציגים הנתונים תמונה מעניינת של החברה הישראלית: יותר זוגות בוחרים להינשא לאחר שנת המלחמה, אך במקביל גיל הנישואין נותר גבוה, יותר צעירים דוחים את החתונה, ומגורי יחד ממשיכים להפוך לחלק משמעותי יותר ממפת הזוגיות בישראל.