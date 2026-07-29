לב לבן, קאוור מקהלת שומרון הדר גנים

יש סיפורי אהבה שמתחילים מחדש דווקא מהמקום שבו נדמה שהלב כבר לא יוכל לשוב לפעום.

לקראת ט"ו באב, חג האהבה, בחרו עשרות נשים ממקהלת שומרון הדר גנים להקדיש קליפ מיוחד לנשים שהתאלמנו - ובחרו באומץ לפתוח פרק חדש בחייהן.

הקליפ, בניצוחה ובהפקתה של נעמה זנבר, אינו עוסק רק באהבה חדשה, אלא גם בכוח לצמוח מתוך השבר, להמשיך קדימה מבלי לשכוח, ולבחור שוב בחיים. דרך השירה, הנופים והסמלים המלווים את היצירה, מבקשות המשתתפות לחבק את האלמנות שנישאו בשנית ולהעניק להן מסר של תקווה, הערכה ואהבה.

הצילומים נערכו על שפת הים, שם שרו חברות המקהלה בהרמוניה ובנו חופה מאולתרת על החול - מחווה סמלית למסע המורכב שבין האובדן לבין הבחירה להקים בית מחדש.

בין המשתתפות בקליפ נמצאת גם אור אלחרר שפילמן, שאיבדה את בעלה רס"ן איתמר הי"ד בפיגוע בבני מוסא, ונישאה לפני חודשים אחדים ליותם שפילמן. לצדה משתתפת, כשפניה אינן גלויות, גם דבורה גוטמן - אחת מזמרות המקהלה שהתאלמנה ונישאה מחדש.

איתמר אלחרר עם אור

הפקת הקליפ שזורה גם בסמלי הנצחה מרגשים. במהלך הצילומים נעשה שימוש בספסל כלה שהוקם בגמ"ח לזכר סהר מיזאני הי"ד ובחופה שהוקמה לזכר סגן איתן אבנר הי"ד - חיבור עדין בין הזיכרון לבין התקווה.

היצירה מביאה עיבוד חדש לשיר "לב לבן" של שולי רנד, המשולב עם "בקיץ הזה תלבשי לבן" של הדודאים. החיבור בין שני השירים יוצר פס קול שמלווה את הסיפור כולו - סיפור של געגוע, ריפוי ואמונה ביכולת לאהוב מחדש.

גם מאחורי הקלעים נשמר הרעיון שהוביל את הפרויקט: כל שלבי ההפקה - מהעיבוד המוזיקלי, דרך הצילום ועד העריכה - נעשו בידי נשים, כמחווה נשית מרגשת לאלמנות שבחרו, למרות הכאב, לצעוד אל עתיד חדש.

הפקה וניצוח: נעמה זנבר.

הפקה מוזיקלית, צילום ועריכה: מוריה מוזס ושפעה לוי.