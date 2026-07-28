כ"ץ חושף בוועידה ערוץ 14

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף היום (שלישי) בריאיון לערוץ 14 כי מטוסים אמריקאיים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן.

"האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שמטוסים אמריקאים ממריאים מכאן ומתדלקים ממריאים מכאן לתקוף", אמר כ"ץ.

לדבריו, ההרתעה הקיימת אינה מבטיחה שלא יהיו ניסיונות תקיפה בעתיד, אך ישראל הבהירה כיצד תגיב לכל ירי לעברה: "יש הרתעה, זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו. אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, והודענו את זה בצורה הכי ברורה, אם ירו על ישראל אנחנו נתקוף בכל העוצמה".

כ"ץ התייחס גם לפעילותה הצבאית של ישראל נגד איראן ואמר: "אנחנו היכינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן".