חנה קטן טור טו באב

ט"ו באב מזוהה כחג האהבה, אבל בעיני ד"ר חנה קטן הוא נושא עמו מסר עמוק הרבה יותר. בטור וידאו מיוחד לערוץ 7 היא מבקשת להפנות זרקור אל הרווקים והרווקות, אלה שמגיעים ליום הזה עם הרבה תקווה, תפילה ולעיתים גם לא מעט כאב.

"זהו היום שבו היהדות מזכירה לנו שהתקווה גדולה מהגעגוע", אומרת ד"ר קטן. "גם לב שממתין ממשיך להאמין".

לדבריה, החברה המודרנית מרבה להציב ציפיות ולוחות זמנים, כאילו לכל אדם יש גיל שבו הוא "אמור" כבר לעמוד מתחת לחופה. אלא שהמציאות, היא מדגישה, מורכבת הרבה יותר. "החברה שואלת שאלות, מעירה הערות ולעיתים יוצרת תחושת לחץ, אבל הלב אינו עובד לפי לוח שנה".

ד"ר קטן מזכירה את המנהג הקדום המתואר במשנה, שבו בנות ירושלים היו יוצאות בט"ו באב לבושות בבגדים לבנים שאולים, כדי שלא יבלטו ההבדלים הכלכליים והחברתיים ביניהן.

"זה היה מסר מהפכני", היא אומרת. "לא המעמד, לא המראה החיצוני ולא הרכוש הם שמגדירים את האדם, אלא האישיות והמידות שלו".

את אותו מסר היא מבקשת לאמץ גם בימינו, בעידן של רשתות חברתיות, השוואות בלתי פוסקות ורשימות אינסופיות של דרישות וציפיות.

"זוגיות טובה אינה מתחילה בשלמות", מדגישה ד"ר קטן. "היא מתחילה במפגש בין שני אנשים שמוכנים לראות באמת זה את זו".

לסיום היא פונה ישירות לרווקים ולרווקות ומבקשת מהם שלא לתת לקולות מבחוץ לערער את ביטחונם העצמי. "אל תתנו לרעשי הרקע להגדיר את הערך שלכם", היא אומרת. "הערך של אדם אינו תלוי בטבעת שעל האצבע, אלא באישיות שלו, בטוב הלב, באמונה ובדרך שבה הוא בוחר ללכת".

את דבריה היא חותמת בתפילה שיום ט"ו באב יביא עמו בשורות טובות, זיווגים הגונים, ובניין של בתים מלאי אהבה, אמון, שמחה והשראת שכינה.