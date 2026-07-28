שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש (שני) דיון ביטחוני בנושא יהודה ושומרון בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.

בדיון השתתפו עוד ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד המרכז, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד מחוז ש"י במשטרה, המזכיר הצבאי לשר הביטחון תא"ל הישאם איברהים ונציגי שב"כ ומערכת הביטחון.

בסיכום הדיון הנחה כ"ץ את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית נגד הטרור הפלסטיני, שלדבריו "מנסה להרים מחדש את ראשו", ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף.

ההנחיה היא לפעול לפי המודל שיושם במחנות הטרור בג'נין, טולכרם ונור א-שאמס, אשר פונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע.

בלשכת שר הביטחון ציינו כי מדובר במדיניות שעליה הנחה כ"ץ, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כניסתו לתפקיד.

עוד נמסר כי פעילות זו הביאה, לפי נתוני מערכת הביטחון, לירידה של כ-80% בהיקף פעילות הטרור במהלך שנת 2025, ומגמה זו נמשכה גם במהלך שנת 2026.

הדיון נערך ימים ספורים לאחר הפיגוע הרצחני שאירע ביום שישי סמוך לחוות גלעד שבו נרצחו רס"ן יובל עזרא ורס"ר (במיל') בניהו מלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. ישראלים נוספים נפצעו בפיגוע

כבר שעות לאחר הפיגוע פשטו לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ, על בית חולים בשכם ועצרו שני מחבלים שנפצעו במהלך הפיגוע ופונו לקבלת טיפול. בצה"ל ובשב"כ מסרו כי זהותם של כלל המחבלים ידועה וכי הפעילות למעצרם נמשכת.