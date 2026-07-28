מנסור עבאס סירב לגנות את חמאס

יו"ר רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, סירב להשיב היום (שלישי) באופן ישיר לשאלה האם חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו.

במהלך ריאיון לכאן רשת ב' נשאל עבאס שוב ושוב על ידי המגישה אך בחר שלא לתת תשובה חד משמעית.

בתחילת הריאיון אמר עבאס כי מפלגתו גינתה את אירועי 7 באוקטובר. "אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של השביעי לאוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה", אמר.

הוא הוסיף כי רע"ם פעלה "כדי לשמור על מרקם היחסים" וכי עשתה כל שביכולתה "כדי לשחרר את החטופים".

כאשר נשאל ישירות האם חמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמידו, עבאס התחמק מתשובה ואמר כי "מעבר לזה, לבוא ולהעמיד את מנסור עבאס עכשיו במבחנים... זה לא נכון, זה לא חכם". לדבריו, שאלות מסוג זה משרתות את יריביו הפוליטיים ופוגעות ביכולתו "להיות גשר של פיוס ושלום".

בהמשך הריאיון חזרה המגישה ושאלה אם חמאס הוא ארגון טרור. בתגובה השיב עבאס: "אני לא רוצה לתת לך תשובה חד משמעית", ובהמשך הוסיף: "יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה".

כשנשאל מדוע, אמר כי "יש לי את השיקולים שלי, את העמדות וסולם הערכים שלי ברור, חד משמעי".

עבאס מתח ביקורת על עצם הצגת השאלה ואמר כי הניסיון להציב אותו ב"מבחני נאמנות" הוא, לדבריו, "טיפשות לחלוטין". לדבריו, "אתם רוצים להעמיד אותו כתומך טרור... זו לא גישה נכונה".