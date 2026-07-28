הסופר איל מגד אינו מסתיר את דאגתו לעתידה של מדינת ישראל. בריאיון לערוץ 7 הוא מדבר בכנות על השינויים שחלו, לדבריו, בחברה הישראלית, על יחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל התקווה שעוד ניתן יהיה לאחות את הקרעים.

מגד התייחס גם לריאיון שעורר סערה ברשתות החברתיות ואמר כי לא היה שלם עם האופן שבו התנהל. לדבריו, השיחה הידרדרה בשל אופי הדיון, והוא אינו רואה בה ריאיון המשקף את רוחו.

על היכרותו האישית עם נתניהו סיפר כי במשך שנים הכיר מנהיג אחר מזה שהוא רואה כיום. לדבריו, בעבר התרשם מראש ממשלה שנזהר מעימותים צבאיים וניהל את המדינה בזהירות, אך לאחר אירועי 7 באוקטובר הגיע למסקנה כי דרכיהם נפרדות וכי אינו יכול עוד לתמוך בו.

לדבריו, הגורם המרכזי שהוביל לשינוי בעמדתו היה כאבם של משפחות הלוחמים והמחיר ששילמו חיילי צה"ל. מגד אמר כי כאב נפילת החיילים היה עבורו נקודת שבר, והוסיף כי כאב זה גבר על כל שיקול אחר. לצד זאת הדגיש כי גם מי שחולקים עליו זכאים לדעתם, ואף אמר שבמהלך המלחמה קיווה שהוא עצמו טועה בהערכת המציאות.

למרות ביקורתו החריפה על ראש הממשלה, מגד ביקש להבהיר כי אינו מזדהה באופן מלא עם השמאל. הוא אמר שמעולם לא קיבל חלק מהנחות היסוד המדיניות של המחנה, התנגד בעבר להתנתקות, ואף הגדיר את עצמו כ"איש ימין מבחינות מסוימות". במקביל הוסיף כי לדעתו השנאה בחברה הישראלית אינה נחלתו של מחנה אחד בלבד, אלא קיימת גם בימין וגם בשמאל.

לקראת סיום הריאיון נשאל כיצד ניתן יהיה לתקן את החברה הישראלית, והשיב בדאגה לעתיד המדינה ולדורות הבאים. לצד זאת בחר לסיים דווקא במסר אישי על אמונה, ואמר, "אני בעצמי איש מאמין... יש לי כבוד ויש לי הערכה למי שיש לו אלוהים בלב".

גם בסוגיית הציבור החרדי הציג עמדה מורכבת. לדבריו, אילו הדברים היו נעשים ביושר, היה תומך בכך שמי שמקדיש את חייו ללימוד תורה ימשיך בכך, אך הוסיף כי כאשר יש מי שלדבריו מנצלים את המצב מבלי לעסוק באמת בלימוד תורה או להשתתף בשירות, הדבר מפריע לו.