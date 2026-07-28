חקירת היעלמותו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, קיבלה היום (שלישי) תפנית, לאחר שבמשטרה עלה חשד כי ייתכן שהיה מעורב בתאונת פגע וברח. בעקבות כך בודקים החוקרים את האפשרות שדיין אינו נעדר אלא מסתתר מאז האירוע.

במקביל האריך בית משפט השלום בבאר שבע עד יום ראשון את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של דיין, שנעצר אתמול יחד עם חשוד נוסף מדימונה.

ברוורמן חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע ובשיבוש מהלכי חקירה, בעוד שהדיון בעניינו של החשוד השני צפוי להתקיים בהמשך היום.

לפי המשטרה, החוקרים עדיין מנסים לקבוע מי נהג ברכב שהיה מעורב בתאונה, כאשר אחת האפשרויות הנבדקות היא שברוורמן ישב מאחורי ההגה. במקביל נבדק גם חלקו האפשרי של דיין באירוע, אולם בשלב זה טרם התברר מה הייתה מעורבותו.

בהחלטת בית המשפט צוין כי כבר בחקירתו הראשונה של ברוורמן התגלו קשיים בגרסה שמסר. השופט ציין כי חלק מטענותיו נסתרו כבר בשלבים הראשונים של החקירה, אך הדגיש כי מדובר בחקירה שנמצאת בראשיתה וכי נותרו פעולות חקירה רבות לביצוע.

במשטרה מסרו כי הדיווח על היעדרותו של דיין התקבל ב-25 ביולי. לפי ממצאי החקירה, הוא נראה לאחרונה ב-18 ביולי באזור פתח תקווה יחד עם שני החשודים, ובאותו יום אותר רכב נטוש סמוך לתחנת דלק בעיר, כשבתוכו סימני דם ושמשה מנופצת. עדי ראייה סיפרו כי כמה בני אדם יצאו מהרכב, הסירו את לוחית הרישוי ונמלטו מהמקום.

החוקרים איתרו כי הרכב שייך לאמו של אחד החשודים, ובהמשך התברר כי דיין שהה בו ככל הנראה לפני שנעלמו עקבותיו. בנוסף אותרו היום פריטי לבוש בצד הדרך באזור שבו נראה לאחרונה, אולם בשלב זה לא נמצא קשר בינם לבין ההיעלמות.

למרות כיוון החקירה החדש, במשטרה ממשיכים להגדיר את דיין כנעדר וממשיכים במאמצים לאתרו, לצד המשך החקירה בנוגע לתאונת הפגע וברח, לזהות המעורבים בה ולחשד לשיבוש החקירה.