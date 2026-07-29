בידוריות מומלצות

בשנים האחרונות בידוריות וערכות קריוקי הפכו מפריט שמזוהה בעיקר עם אולמות אירועים ואנשי מקצוע, למוצר שכמעט כל אחד יכול ליהנות ממנו בבית.

בין אם מדובר בערב קריוקי משפחתי, מסיבת יום הולדת, מפגש עם חברים בגינה או אפילו הרצאה ואירוע עסקי - בידורית איכותית מסוגלת להפוך כל מפגש רגיל לחוויה מהנה, אנרגטית ומלאת מוזיקה. במקביל, ההתפתחות הטכנולוגית הביאה לכך שכיום ניתן ליהנות ממערכות עוצמתיות במיוחד הכוללות חיבור Bluetooth, מיקרופונים אלחוטיים, תאורת LED מרשימה, סוללות עמידות ואיכות שמע שמתקרבת למערכות הגברה מקצועיות.

אם בעבר רמקול Bluetooth פשוט היה מספיק לרוב המשתמשים, כיום יותר ויותר אנשים מבינים שההבדל בין רמקול רגיל לבין בידורית איכותית הוא עצום. עוצמת השמע, איכות הבאסים, אפשרויות הקריוקי והיכולת להפעיל אירוע שלם ללא ציוד נוסף הופכים את הבידורית להשקעה משתלמת הרבה יותר. לפי נתוני שוק האודיו העולמי, קטגוריית הרמקולים הניידים ומערכות הקריוקי נמצאת בצמיחה מתמדת בשנים האחרונות, בעיקר בזכות העלייה בביקוש לבידור ביתי ולמוצרים אלחוטיים.

במאמר הבא ריכזנו עבורכם את 8 הבידוריות וערכות הקריוקי המומלצות ביותר, כאשר כל הדגמים המופיעים בסקירה נמכרים בחנות הסלולר Nextech. הדירוג מבוסס על שילוב של איכות השמע, ביצועים, עוצמה, איכות בנייה, חוויית השימוש, התמורה למחיר והמוניטין של כל דגם בשוק.

8 הבידוריות וערכות הקריוקי המומלצות לשנת 2026

רמקול מערכת קריוקי אלחוטית Ikarao Break X2 600W - יבואן רשמי

סקירה כללית

כאשר מדברים על ערכות קריוקי ביתיות שנבנו מראש כדי לספק חוויית קריוקי אמיתית ולא רק לשמש כרמקול Bluetooth, קשה למצוא כיום מתחרה ישיר ל-Ikarao Break X2. מדובר במערכת שפותחה במיוחד עבור אנשים שאוהבים לשיר, לארח ולהפעיל מסיבות, ולכן כמעט כל רכיב בה מותאם בדיוק למטרה הזו - החל מההגברה החזקה, דרך איכות המיקרופונים ועד ממשק ההפעלה והפיצ'רים הייעודיים לקריוקי.

היתרון הגדול ביותר של הדגם הוא שהוא אינו "עוד רמקול עם כניסת מיקרופון", אלא מערכת קריוקי שלמה. איכות השמע מרשימה במיוחד, עם באסים עמוקים, צלילים נקיים גם בעוצמות גבוהות ופיזור סאונד רחב שמצליח למלא בקלות סלון גדול, חצר או אולם קטן. גם כאשר מגבירים את הווליום כמעט למקסימום, המערכת מצליחה לשמור על איזון בין התדרים ואינה נשמעת צורמת או מעוותת.

מערכת הקריוקי עצמה היא אחת הנקודות החזקות ביותר של הדגם. העבודה עם המיקרופונים מרגישה טבעית מאוד, השיהוי נמוך במיוחד, ואפקטים קוליים כמו Echo ותוספות שונות מעניקים תחושת במה אמיתית. מי שמחפש בידורית שמיועדת בראש ובראשונה לקריוקי, יקבל כאן אחת מהאפשרויות הטובות ביותר שקיימות כיום בשוק.

גם איכות הבנייה גבוהה מאוד. גוף הרמקול בנוי מחומרים איכותיים, הידיות נוחות לנשיאה והתחושה הכללית היא של מוצר פרימיום שנועד להחזיק לאורך שנים. לצד זאת מקבלים תמיכה מלאה ב-Bluetooth, מגוון חיבורים, שליטה נוחה ותאורה דינמית שמוסיפה לאווירת המסיבה.

למרות תג המחיר הגבוה יחסית, מדובר באחת מערכות הקריוקי השלמות ביותר שניתן לרכוש כיום, במיוחד עבור מי שמארח באופן קבוע, אוהב ערבי שירה או פשוט רוצה מערכת שתספק גם מוזיקה איכותית וגם חוויית קריוקי ברמה גבוהה.

מפרט טכני עיקרי

● הספק: 600W

● קישוריות Bluetooth אלחוטית

● מערכת קריוקי ייעודית

● תמיכה במיקרופונים אלחוטיים

● כניסות אודיו מגוונות

● תאורת LED דינמית

● סוללה נטענת מובנית

● יבואן רשמי

יתרונות בולטים

אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של ה-Ikarao Break X2 הוא השילוב בין עוצמה גבוהה מאוד לבין מערכת קריוקי שנבנתה במיוחד למטרה זו. בניגוד לרמקולים רבים שמוסיפים כניסת מיקרופון כפתרון משני, כאן הקריוקי נמצא במרכז החוויה ומרגישים זאת בכל שימוש.

איכות הסאונד מצוינת, הבאסים עמוקים ומדויקים, העוצמה מספיקה גם למסיבות גדולות והשליטה במערכת פשוטה ונוחה. בנוסף, איכות החומרים וההרכבה גבוהה מאוד ומעניקה תחושת מוצר פרימיום.

חסרונות / מגבלות

החיסרון המרכזי הוא כמובן המחיר, שאינו מתאים לכל תקציב. בנוסף, מדובר במערכת גדולה יחסית, ולכן מי שמחפש רמקול קומפקטי במיוחד לנשיאה יומיומית עשוי להעדיף דגם קטן יותר.

מתאים ל...

● חובבי קריוקי

● מסיבות גדולות

● משפחות

● חצרות

● ימי הולדת

● אירועים פרטיים

● עסקים

● מפעילי אירועים

מחיר עדכני

₪2,190

בידורית JBL PARTYBOX 520 - יבואן רשמי

סקירה כללית

סדרת PartyBox של JBL כבר מזמן הפכה לאחת מסדרות הרמקולים המצליחות בעולם, ודגם PartyBox 520 ממשיך את המסורת הזו עם שילוב מוצלח של עוצמת שמע, איכות בנייה וטכנולוגיות מתקדמות. זהו דגם שמיועד למי שמחפש בידורית עוצמתית שתוכל ללוות מסיבות, אירועים, מפגשים משפחתיים ואפילו שימוש מקצועי קל, תוך שמירה על איכות צליל גבוהה במיוחד.

אחד הדברים הבולטים ביותר ב-PartyBox 520 הוא איכות הסאונד המזוהה עם JBL. הבאסים עמוקים ועשירים, תחום האמצע ברור מאוד והצלילים הגבוהים נשמעים חדים גם כאשר מגבירים את הווליום. התוצאה היא חוויית האזנה מהנה כמעט בכל סגנון מוזיקלי - ממוזיקה אלקטרונית ועד הופעות חיות, פופ, רוק וקריוקי.

גם מבחינת העיצוב, מדובר במוצר מרשים במיוחד. גוף הרמקול משדר איכות, תאורת ה-RGB משתלבת היטב עם קצב המוזיקה, והידיות והגלגלים (כאשר קיימים בהתאם לדגם) מקלים על השינוע למרות גודלו. JBL השקיעה רבות גם באפליקציה הייעודית, שמאפשרת שליטה נוחה באפקטים, באקולייזר ובהגדרות נוספות.

למרות שה-PartyBox 520 אינו מערכת קריוקי ייעודית כמו Ikarao Break X2, הוא מספק חוויית קריוקי מצוינת כאשר מחברים אליו מיקרופונים מתאימים. השילוב בין איכות השמע, האמינות והמוניטין של JBL הופכים אותו לאחת הבחירות הטובות ביותר למי שמחפש בידורית JBL איכותית שתשמש אותו לאורך שנים.

מפרט טכני עיקרי

● רמקול PartyBox מתקדם

● Bluetooth

● תאורת RGB

● כניסות למיקרופון

● כניסת גיטרה

● אפליקציית JBL

● סוללה נטענת

● תמיכה בחיבור רמקולים נוספים

יתרונות בולטים

היתרון הגדול ביותר של הדגם הוא איכות הצליל יוצאת הדופן שמאפיינת את מוצרי JBL. הבאסים עוצמתיים אך מאוזנים, העוצמה מספיקה גם לחללים גדולים והאמינות הגבוהה הופכת אותו להשקעה מצוינת לטווח ארוך.

יתרון נוסף הוא מערכת התאורה המרשימה, איכות הבנייה הגבוהה והתמיכה באפליקציה שמאפשרת שליטה מתקדמת במערכת.

חסרונות / מגבלות

בהשוואה למערכות קריוקי ייעודיות, הקריוקי כאן פחות מתקדם ודורש ציוד משלים. בנוסף, מדובר ברמקול גדול יחסית, ולכן הוא פחות מתאים למי שמחפש פתרון קומפקטי במיוחד.

מתאים ל...

● מסיבות

● חצרות

● קריוקי

● משפחות

● עסקים

● מפעילי אירועים

● מוזיקה בעוצמה גבוהה

מחיר עדכני

₪2,515

רמקול נייד JBL BoomBox 4 - הרמקול הנייד הטוב ביותר למוזיקה ומסיבות

מחיר: ₪1,285

ה-JBL BoomBox 4 אמנם אינו בידורית קלאסית עם מערכת קריוקי מובנית, אך מבחינת איכות סאונד, עוצמה, חיי סוללה וניידות הוא אחד הרמקולים הטובים ביותר שניתן לרכוש כיום, ולכן הוא זוכה במקום השלישי בדירוג שלנו. אם עיקר השימוש שלכם הוא מוזיקה איכותית, מסיבות, חוף הים, קמפינג או אירועים משפחתיים, ולאו דווקא ערבי קריוקי, מדובר בבחירה מצוינת.

בדור הרביעי JBL שיפרה כמעט כל היבט של המוצר. הבאסים עמוקים יותר, הצליל מאוזן יותר גם בעוצמות גבוהות, הקישוריות עודכנה לטכנולוגיות החדשות ביותר, והסוללה מספקת זמן עבודה ארוך במיוחד. בנוסף, הרמקול כולל תקן עמידות גבוה למים ואבק, כך שניתן לקחת אותו כמעט לכל מקום ללא חשש.

אחד היתרונות הגדולים של ה-BoomBox 4 הוא היכולת לספק איכות שמע שמתקרבת למערכות ביתיות גדולות, למרות שמדובר ברמקול נייד לחלוטין. הצליל נשמע נקי גם כאשר מעלים את הווליום כמעט עד למקסימום, והבאסים נשארים עמוקים ומדויקים מבלי להשתלט על שאר תחומי התדרים. עבור מי שמעריך איכות מוזיקה אמיתית, זו אחת הבחירות הטובות ביותר בשוק.

חשוב לציין שמי שמחפש מערכת קריוקי מלאה עם מיקרופונים מובנים או כניסות ייעודיות לשירה, ימצא פתרונות מתאימים יותר בהמשך הרשימה. לעומת זאת, אם הקריטריון החשוב ביותר עבורכם הוא איכות השמע, קשה למצוא כיום רמקול נייד שמציע תמורה טובה יותר למחיר.

מפרט טכני עיקרי

● סוג המוצר: רמקול Bluetooth נייד

● קישוריות: Bluetooth 5.3

● טכנולוגיית JBL AI Sound Boost

● תמיכה ב-Auracast לחיבור מספר רמקולים

● תקן עמידות: IP68 נגד מים ואבק

● זמן עבודה: עד כ-24 שעות (בהתאם לעוצמת השימוש)

● טעינת USB-C

● אפשרות לשימוש כסוללת גיבוי (Power Bank)

● ידית נשיאה מובנית

● אפליקציית JBL Portable לשליטה מלאה

יתרונות בולטים

● אחת מאיכויות הסאונד הטובות ביותר בקטגוריית הרמקולים הניידים.

● באסים עמוקים ומדויקים במיוחד.

● עוצמת שמע גבוהה שמספיקה גם למסיבות גדולות.

● סוללה ארוכה במיוחד של עד כ-24 שעות.

● תקן IP68 המאפשר שימוש גם בבריכה, בים ובטיולים.

● איכות בנייה גבוהה מאוד שמאפיינת את סדרת BoomBox.

● תמיכה בטכנולוגיות הקישוריות החדשות של JBL.

● קל יחסית לנשיאה ביחס לעוצמה שהוא מספק.

חסרונות / מגבלות

● אינו מערכת קריוקי ייעודית, ולכן אינו כולל מיקרופונים אלחוטיים.

● אין מסך או ממשק קריוקי מובנה.

● מיועד בעיקר להשמעת מוזיקה ולא להפעלות או שירה.

● עבור מי שמחפש חוויית קריוקי מלאה, קיימות אפשרויות מתאימות יותר ברשימה.

מתאים ל-

● חובבי מוזיקה שמחפשים את איכות הצליל הטובה ביותר.

● מסיבות בבית, בגינה ובחוף הים.

● טיולים, קמפינג ופיקניקים.

● משפחות שרוצות רמקול איכותי לשימוש יומיומי.

● משתמשים שמעדיפים איכות שמע על פני פונקציות קריוקי.

● עסקים ואירועים שבהם נדרש רמקול נייד איכותי.

מחיר עדכני (נכון למועד כתיבת המאמר): ₪1,285

4. בידורית JBL PARTYBOX STAGE 320 - הבחירה המאוזנת ביותר

מחיר: ₪1,637

ה-JBL PartyBox Stage 320 היא אחת הבידוריות הפופולריות ביותר של JBL, ולא במקרה. היא מצליחה לשלב בין עוצמת שמע גבוהה מאוד, איכות סאונד מצוינת, ניידות נוחה ומחיר שנמוך משמעותית מהדגמים הבכירים, מה שהופך אותה לאחת העסקאות המשתלמות ביותר בקטגוריה.

אם דגם PartyBox 520 מיועד בעיקר למי שמחפש את המקסימום, ה-Stage 320 פונה למשתמש שרוצה ליהנות כמעט מכל היתרונות של סדרת PartyBox, אך במארז קטן יותר, קל יותר ובמחיר נגיש יותר. היא מספקת באסים עמוקים, צליל נקי גם בעוצמות גבוהות ותאורת RGB מרשימה שמוסיפה הרבה לאווירת המסיבה.

מדובר בבידורית שמתאימה למסיבות ביתיות, אירועים בגינה, ימי הולדת, ערבי קריוקי ואפילו להפעלות בבתי ספר או במרכזים קהילתיים. האיזון בין איכות הצליל, העוצמה והמחיר הופך אותה לאחת ההמלצות החזקות ביותר ברשימה.

מפרט טכני עיקרי

● הספק שמע גבוה

● Bluetooth 5.4

● AI Sound Boost

● תאורת RGB דינמית

● סוללה נשלפת

● תמיכה ב-Auracast

● כניסות למיקרופון וגיטרה

● עמידות בפני התזות מים IPX4

יתרונות בולטים

● איכות סאונד גבוהה מאוד ביחס למחיר

● באסים עמוקים ומורגשים

● נוחה יותר לשינוע מהדגמים הגדולים

● אפליקציה מתקדמת של JBL

● חיי סוללה ארוכים

● אפשרות להחלפת סוללה להמשך עבודה

חסרונות

● פחות עוצמתית מה-PartyBox 520.

● אינה כוללת מיקרופונים בערכה.

● פחות מתאימה לאירועים גדולים במיוחד.

מתאימה ל-

● משפחות

● מסיבות ביתיות

● קריוקי

● גינות

● בתי ספר

● ימי הולדת

● משתמשים שמחפשים את התמורה הטובה ביותר למחיר

5. רמקול מערכת קריוקי אלחוטית Ikarao Shell S2 - מערכת הקריוקי הביתית המשתלמת ביותר

מחיר: ₪1,229

ה-Ikarao Shell S2 פונה בדיוק לקהל שמחפש חוויית קריוקי מלאה מבלי להיכנס להוצאה של אלפי שקלים. זהו אחד הדגמים המשתלמים ביותר למשפחה, עם שילוב מוצלח בין איכות שמע, זוג מיקרופונים אלחוטיים ותפעול פשוט במיוחד.

המערכת תוכננה בראש ובראשונה עבור קריוקי ביתי, ולכן היא מעניקה חוויית שימוש הרבה יותר טבעית ממוצרים שהם בעיקר רמקולי Bluetooth עם כניסת מיקרופון. איכות השמע טובה מאוד לגודל שלה, הקולות נשמעים ברורים, והאיזון בין המוזיקה לבין השירה מוצלח במיוחד.

העיצוב הקומפקטי מאפשר לקחת אותה בקלות לחברים, לחופשות, לצימרים או למסיבות קטנות, כאשר הסוללה הפנימית מאפשרת שעות עבודה ללא צורך בחיבור לחשמל.

מפרט טכני עיקרי

● מערכת קריוקי אלחוטית

● Bluetooth

● זוג מיקרופונים אלחוטיים

● סוללה נטענת

● אפקטים קוליים

● תמיכה בהשמעת מוזיקה ממספר מקורות

יתרונות בולטים

● מערכת קריוקי אמיתית ולא רק רמקול

● תפעול פשוט

● איכות מיקרופונים טובה

● קלה לנשיאה

● תמורה מצוינת למחיר

חסרונות

● אינה מיועדת למסיבות גדולות במיוחד.

● עוצמת השמע נמוכה מהדגמים הבכירים.

● פחות מתאימה לשימוש מקצועי.

מתאימה ל-

● משפחות

● ילדים

● קריוקי ביתי

● ימי הולדת

● מסיבות קטנות

6. רמקול מערכת קריוקי אלחוטית Ikarao Shell S3 - הבחירה התקציבית לקריוקי

מחיר: ₪889

למי שמחפש להיכנס לעולם הקריוקי מבלי להשקיע סכומים גבוהים, ה-Ikarao Shell S3 הוא אחת האפשרויות הטובות ביותר כיום. למרות תג המחיר הנמוך יחסית, הוא עדיין מספק חוויית קריוקי אמיתית עם מיקרופונים אלחוטיים, איכות שמע טובה ותפעול פשוט במיוחד.

מדובר במערכת שמתאימה בעיקר לשימוש ביתי, לילדים, לבני נוער ולמשפחות שרוצות ליהנות מערבי קריוקי באופן קבוע מבלי לרכוש מערכת יקרה.

מפרט טכני עיקרי

● Bluetooth

● זוג מיקרופונים

● סוללה נטענת

● אפקטים לקריוקי

● מבנה קומפקטי

יתרונות בולטים

● אחת ממערכות הקריוקי המשתלמות ביותר בקטגוריית המחיר

● קלה מאוד לנשיאה

● פשוטה להפעלה

● מחיר נגיש

חסרונות

● עוצמת שמע מוגבלת יחסית.

● פחות מתאימה לחללים גדולים.

● איכות הבאסים בסיסית לעומת דגמי הפרימיום.

מתאימה ל-

● ילדים

● משפחות

● קריוקי ביתי

● חדרי משחקים

● מתנה

7. JBL PartyBox Club 120 - רמקול מסיבות קומפקטי

מחיר: ₪969

ה-PartyBox Club 120 מיועד למי שרוצה ליהנות מה-DNA של JBL במארז קטן יותר. הוא מספק איכות שמע מצוינת, עיצוב מודרני ותאורת RGB מרשימה, תוך שמירה על ניידות גבוהה בהרבה מהדגמים הגדולים.

למרות שהוא קטן יחסית, הוא מצליח לייצר באסים עמוקים ועוצמה מרשימה שמתאימה לרוב המסיבות הביתיות. עבור משתמשים שאינם זקוקים לבידורית ענקית, מדובר באחת הבחירות המשתלמות ביותר.

מפרט טכני עיקרי

● הספק 160W

● Bluetooth

● AI Sound Boost

● Auracast

● תאורת RGB

● סוללה נטענת

● IPX4

יתרונות בולטים

● איכות סאונד גבוהה מאוד ביחס לגודל

● באסים טובים

● נייד במיוחד

● איכות בנייה גבוהה

חסרונות

● פחות מתאים לאירועים גדולים.

● אינו כולל מערכת קריוקי מלאה.

● עוצמה נמוכה יותר מסדרת PartyBox הגדולה.

מתאימה ל-

● צעירים

● סטודנטים

● מסיבות ביתיות

● מרפסות

● טיולים

8. F32 XO - הבחירה התקציבית ביותר

מחיר: ₪240

אם כל מה שאתם מחפשים הוא רמקול נייד פשוט עם אפשרות לשירה באמצעות מיקרופון, ה-XO F32 הוא פתרון בסיסי ומשתלם במיוחד. זהו הדגם הזול ביותר ברשימה, והוא מיועד בעיקר למשתמשים מזדמנים שאינם זקוקים לאיכות שמע מקצועית או לעוצמות גבוהות במיוחד.

למרות מחירו הנמוך, הוא עדיין מאפשר ליהנות מהשמעת מוזיקה, מהפעלות לילדים ומקריוקי בסיסי באירועים קטנים. כמובן שלא ניתן להשוות אותו לדגמי JBL או Ikarao מבחינת איכות הצליל, העוצמה והיכולות, אך ביחס למחיר מדובר באפשרות טובה למדי.

מפרט טכני עיקרי

● Bluetooth

● מיקרופון כלול

● סוללה נטענת

● השמעת מוזיקה אלחוטית

● עיצוב קומפקטי

יתרונות בולטים

● מחיר נמוך במיוחד

● קל לנשיאה

● פשוט מאוד להפעלה

● מתאים לילדים

חסרונות

● איכות שמע בסיסית.

● עוצמה מוגבלת.

● ללא פונקציות מתקדמות.

● אינו מתאים למסיבות גדולות.

מתאימה ל-

● ילדים

● שימוש מזדמן

● קריוקי ביתי בסיסי

● מתנה בתקציב נמוך

בידורית מול רמקול Bluetooth - מה עדיף?

זו אחת השאלות הנפוצות ביותר בקרב אנשים שמעוניינים לרכוש מערכת שמע חדשה. במבט ראשון שני המוצרים נראים דומים - שניהם משמיעים מוזיקה באמצעות Bluetooth, שניהם ניידים ושניהם כוללים סוללה נטענת. בפועל מדובר בשני מוצרים שונים לחלוטין, שכל אחד מהם מיועד לצרכים אחרים.

רמקול Bluetooth נועד בראש ובראשונה להשמעת מוזיקה באיכות גבוהה. הוא בדרך כלל קטן יותר, קל יותר לנשיאה ומציע חיי סוללה ארוכים במיוחד. בידורית, לעומת זאת, היא מערכת שמע שלמה, שמיועדת גם לשירה, לקריוקי, להופעות קטנות, להפעלות ולאירועים. מעבר לרמקולים עצמם, היא כוללת בדרך כלל חיבורים למיקרופונים, אפשרות לשליטה על עוצמת הקול של הזמרים, אפקטים קוליים ולעיתים אף מיקסר מובנה.

לכן, לפני שבוחרים בין השניים, חשוב להבין מהו השימוש המרכזי שלכם ולא רק כמה עוצמה אתם צריכים.

איכות הסאונד

כאשר המטרה העיקרית היא האזנה למוזיקה, רמקולי Bluetooth איכותיים עדיין נהנים מיתרון מסוים באיכות הצליל. דגמים כמו JBL BoomBox 4 מצליחים להפיק צליל מאוזן במיוחד, עם באסים עמוקים ופירוט גבוה גם בעוצמות גבוהות.

לעומת זאת, בידוריות מתוכננות כך שיוכלו להתמודד גם עם מוזיקה וגם עם קולות אנושיים. לכן הן מכוונות פחות לאודיופילים ויותר לחוויית בידור כוללת.

קריוקי והופעות

כאן כבר אין כמעט תחרות.

אם אתם מתכננים לשיר, להפעיל אירועים או לערוך ערבי קריוקי - בידורית היא הבחירה הנכונה. היא מאפשרת לחבר מיקרופונים, לכוון את עוצמת השירה, להוסיף אפקטים ולעבוד בצורה הרבה יותר נוחה.

רמקול Bluetooth רגיל, גם אם איכותי מאוד, בדרך כלל אינו מיועד לכך.

ניידות

רמקולי Bluetooth סטנדרטיים בדרך כלל קטנים וקלים יותר.

מי שמחפש לקחת את הרמקול לטיולים, לחוף הים או לפיקניק יעריך את המשקל הקל ואת המבנה הקומפקטי של רמקול Bluetooth.

לעומת זאת, בידוריות גדולות יותר, אך רבות מהן כבר כוללות גלגלים, ידיות נשיאה ואפילו ידית טלסקופית, כך שגם אותן ניתן לשנע בקלות יחסית.

עוצמת שמע

כאשר מדובר במסיבות גדולות, לבידוריות יש יתרון ברור. הן מסוגלות למלא חללים גדולים בעוצמת שמע גבוהה, להפיק באסים משמעותיים ולשמור על איכות צליל גם כאשר עשרות אנשים נמצאים במקום.

רמקול Bluetooth איכותי יספיק בדרך כלל למסיבה קטנה או לאירוע משפחתי, אך פחות יתאים לאירועים גדולים.

חיי סוללה

בשני המוצרים ניתן למצוא כיום סוללות איכותיות מאוד.

רמקולי Bluetooth לרוב מציעים זמן עבודה מעט ארוך יותר, משום שהם אינם מפעילים מיקרופונים, תאורת RGB ומערכות נוספות.

עם זאת, גם בידוריות רבות כבר מסוגלות לעבוד בין 10 ל-18 שעות בהתאם לעוצמת השימוש.

מחיר

טווח המחירים רחב מאוד בשתי הקטגוריות.

רמקולי Bluetooth איכותיים מתחילים בכמה מאות שקלים ומגיעים גם לאלפי שקלים.

בידוריות בסיסיות מתחילות גם הן במחירים נוחים, אך מערכות קריוקי מתקדמות עם מיקרופונים, אפקטים ועוצמה גבוהה יהיו בדרך כלל יקרות יותר.

אז מה עדיף?

אם אתם רוצים ליהנות ממערכת שתשמש בעיקר למוזיקה איכותית, רמקול Bluetooth איכותי כמו JBL BoomBox 4 יהיה הבחירה הטובה ביותר.

לעומת זאת, אם אתם אוהבים לשיר, מארחים לעיתים קרובות, עושים ערבי קריוקי או מחפשים מערכת שתרים כל מסיבה - בידורית איכותית היא ללא ספק הבחירה הנכונה.

במילים אחרות:

● לחובבי מוזיקה בלבד - רמקול Bluetooth.

● למשפחות, מסיבות וקריוקי - בידורית.

● למי שמחפש את השילוב הטוב ביותר בין השניים - JBL PartyBox 520 היא ההמלצה המובילה שלנו.

איך לבחור בידורית או ערכת קריוקי שמתאימה לכם?

בחירת בידורית אינה מסתכמת רק בהספק או בשם המותג. המערכת המתאימה ביותר היא זו שתענה בצורה המדויקת ביותר על אופי השימוש שלכם, בין אם מדובר בערבי קריוקי משפחתיים, מסיבות גדולות, אירועים עסקיים או האזנה יומיומית למוזיקה.

בשוק קיימים כיום עשרות דגמים הנראים דומים על פני השטח, אך בפועל קיימים ביניהם הבדלים משמעותיים באיכות הסאונד, בעוצמה, במשך חיי הסוללה, באיכות המיקרופונים, בקישוריות ובפיצ'רים הנוספים. לכן, לפני שממהרים לבחור את הדגם הזול ביותר או את זה שנראה המרשים ביותר, כדאי להבין אילו מאפיינים באמת חשובים עבורכם.

עוצמת השמע (W) - לא תמיד יותר וואט אומר יותר איכות

אחד הנתונים הראשונים שרוב האנשים מסתכלים עליו הוא מספר הוואטים של הבידורית. למרות שמדובר בנתון חשוב, הוא ממש לא מספר את כל הסיפור.

יצרנים שונים מודדים את ההספק בדרכים שונות, ולכן לא ניתן להשוות באופן ישיר בין כל הדגמים רק לפי מספר הוואטים. בידורית איכותית עם רכיבי שמע מתקדמים יכולה להישמע טוב יותר גם אם ההספק הרשמי שלה נמוך יותר ממוצר מתחרה.

מה שחשוב באמת הוא השילוב בין ההספק לבין איכות הרמקולים, גודל הדרייברים, המגבר, עיבוד הצליל והאיזון בין הבאסים, תחום האמצע והצלילים הגבוהים.

אם אתם מארגנים מסיבות של עשרות אנשים או אירועים בשטח פתוח, כדאי לבחור בידורית בעלת עוצמת שמע גבוהה. לעומת זאת, לשימוש ביתי גם דגם בינוני יספק בדרך כלל הרבה יותר ממה שתצטרכו.

בידוריות מומלצות צילום: נקסטק

איכות הסאונד

לא משנה כמה עוצמתית תהיה הבידורית, אם הצליל אינו איכותי - חוויית השימוש תהיה מאכזבת.

מערכת טובה צריכה להפיק צליל נקי, מפורט ומאוזן גם כאשר מגבירים את העוצמה כמעט עד למקסימום. אחד הסימנים לבידורית איכותית הוא היכולת שלה לשמור על פירוט הצלילים, מבלי שהבאסים ישתלטו על כל המוזיקה או שהצלילים הגבוהים יהפכו לצורמים.

מי שמאזין בעיקר למוזיקה יעריך במיוחד מערכת שמצליחה להפיק באסים עמוקים לצד קולות ברורים, בעוד שבקריוקי חשוב במיוחד שהקול של הזמר יישמע טבעי וברור מעל המוזיקה.

חיי הסוללה

אחד היתרונות הגדולים של בידוריות מודרניות הוא האפשרות להשתמש בהן גם ללא חיבור לחשמל.

אם אתם מתכננים לקחת את הבידורית לגינה, לחוף הים, לטיולים או לאירועים בשטח, כדאי לבחור בדגם שמציע זמן עבודה ארוך במיוחד.

זמן העבודה בפועל מושפע מגורמים רבים, ביניהם:

● עוצמת השמע.

● שימוש בתאורת RGB.

● שימוש במיקרופונים.

● סוג המוזיקה.

● טמפרטורת הסביבה.

בחלק מהדגמים המתקדמים ניתן גם להחליף את הסוללה במהירות ולהמשיך להשתמש במערכת ללא צורך בטעינה.

איכות המיקרופונים

אם אתם רוכשים בידורית בעיקר עבור קריוקי, איכות המיקרופונים חשובה לא פחות מאיכות הרמקולים עצמם.

מיקרופון איכותי יפיק קול ברור, יפחית רעשי רקע ויצמצם משמעותית תופעות של צפצופים (Feedback). בנוסף, כדאי לבדוק האם המערכת מאפשרת שליטה נפרדת על עוצמת הקול של כל מיקרופון והאם קיימים אפקטים כמו Echo או Reverb.

במערכות הקריוקי הייעודיות של Ikarao למשל, כל חוויית המשתמש בנויה סביב השירה, ולכן איכות המיקרופונים גבוהה במיוחד ביחס למערכות רגילות.

ניידות ומשקל

לא כל בידורית מיועדת לאותו סוג שימוש.

אם אתם מתכננים להזיז את המערכת לעיתים קרובות, המשקל והניידות הופכים לשיקול משמעותי מאוד.

דגמים קטנים יכולים לשקול מספר קילוגרמים בלבד, בעוד שבידוריות מקצועיות עשויות להיות כבדות משמעותית. לשמחתנו, מרבית הדגמים המתקדמים כוללים כיום גלגלים, ידיות נשיאה ולעיתים גם ידית טלסקופית, מה שהופך את השינוע לפשוט הרבה יותר.

קישוריות ואפשרויות חיבור

ככל שהבידורית מציעה יותר אפשרויות חיבור, כך היא תהיה שימושית יותר לאורך זמן.

כיום מומלץ לבחור במערכת שתומכת לפחות ב-Bluetooth עדכני, אך רצוי לבדוק גם אילו חיבורים נוספים היא כוללת, למשל:

● כניסת מיקרופון.

● כניסת גיטרה.

● USB.

● AUX.

● חיבור לאפליקציה.

● אפשרות לחיבור מספר רמקולים יחד.

מערכות מתקדמות אף מאפשרות שליטה מלאה דרך הסמארטפון, כולל שינוי הגדרות שמע, אפקטים ותאורה.

תקציב

טווח המחירים של בידוריות רחב מאוד, ולכן חשוב להגדיר מראש כמה אתם מוכנים להשקיע.

לא תמיד הדגם היקר ביותר הוא הבחירה הנכונה עבורכם. משתמש שמחפש בידורית לילדים או לערבי קריוקי משפחתיים לא בהכרח יפיק תועלת מהשקעה במערכת מקצועית שעולה אלפי שקלים.

באופן כללי ניתן לחלק את השוק לשלוש קטגוריות:

עד כ-800 ₪

מערכות בסיסיות המתאימות לשימוש מזדמן, לילדים או לחדרי משחקים.

800-1,500 ₪

נקודת האיזון הטובה ביותר לרוב המשתמשים. בטווח הזה ניתן למצוא בידוריות איכותיות מאוד עם עוצמה גבוהה, קישוריות מתקדמת וחוויית קריוקי מצוינת.

מעל 1,500 ₪

מערכות פרימיום המיועדות למי שמחפש את איכות הסאונד הגבוהה ביותר, עוצמה משמעותית, פיצ'רים מתקדמים ואיכות בנייה ללא פשרות.

אביזרים נלווים שכדאי לרכוש יחד עם בידורית

גם הבידורית הטובה ביותר יכולה להפוך לנוחה ושימושית הרבה יותר כאשר משלבים איתה מספר אביזרים משלימים. רוב האביזרים אינם חובה, אך הם בהחלט יכולים לשדרג משמעותית את חוויית השימוש, במיוחד אם אתם משתמשים במערכת לעיתים קרובות.

מיקרופונים אלחוטיים נוספים

במערכות רבות ניתן לחבר זוג מיקרופונים ואף יותר.

אם אתם אוהבים לשיר בדואטים, מארחים מסיבות גדולות או מפעילים קבוצות, רכישת מיקרופונים נוספים תשדרג משמעותית את חוויית הקריוקי.

מעמד למיקרופון

למרות שמדובר באביזר פשוט יחסית, הוא מוסיף נוחות רבה.

מעמד איכותי מאפשר לשיר בצורה טבעית יותר, מפחית עייפות בידיים ומתאים במיוחד להופעות, נאומים והפעלות.

כיסוי נשיאה

בידוריות איכותיות מלוות את בעליהן במשך שנים.

כדי לשמור עליהן בזמן ההובלה, מומלץ להשתמש בכיסוי ייעודי שמגן מפני שריטות, מכות ואבק, במיוחד אם מרבים לקחת את המערכת לאירועים.

סוללה חלופית

בחלק מהדגמים ניתן להחליף סוללה בתוך שניות.

עבור אנשי מקצוע, מפעילי אירועים או מי שמרבה להשתמש בבידורית במשך שעות רבות, מדובר באחד האביזרים החשובים ביותר.

כבלים ומתאמים

למרות שהעולם עובר יותר ויותר לחיבורים אלחוטיים, עדיין מומלץ להחזיק מספר כבלים איכותיים כמו AUX, USB או מתאמים שונים למקרה הצורך.

תיק או עגלת נשיאה

אם אתם מובילים את הבידורית לעיתים קרובות, תיק מרופד או עגלת נשיאה יכולים להקל משמעותית על השינוע ולשמור על הציוד לאורך זמן.

שאלות נפוצות על בידוריות (FAQ)

האם בידורית יכולה להחליף מערכת סטריאו ביתית?

ברוב המקרים כן. בידוריות מודרניות מציעות איכות שמע גבוהה מאוד, קישוריות אלחוטית ועוצמה מספקת גם לסלון גדול. מי שמחפש מערכת אחת שתשמש גם למוזיקה וגם לקריוקי, ימצא בבידורית איכותית פתרון מצוין.

מה עדיף - בידורית JBL או מערכת קריוקי Ikarao?

זה תלוי באופן השימוש. אם המטרה היא בעיקר לשמוע מוזיקה בעוצמה גבוהה במסיבות, דגמי JBL יהיו בדרך כלל הבחירה המועדפת. לעומת זאת, אם עיקר השימוש הוא קריוקי, דגמי Ikarao מציעים חוויית שירה מתקדמת יותר עם מסך מובנה, מיקרופונים איכותיים ופונקציות ייעודיות.

האם אפשר להשתמש בבידורית גם בחוץ?

כן. רוב הבידוריות הניידות מיועדות גם לשימוש חיצוני, כל עוד הן אינן חשופות לגשם או לתנאי מזג אוויר קיצוניים. בזכות הסוללה הנטענת ניתן להשתמש בהן בפארקים, בגינות, בטיולים ובאירועים שונים.

כמה זמן מחזיקה הסוללה?

משך העבודה משתנה מדגם לדגם ותלוי גם בעוצמת השמע. בדרך כלל ניתן לצפות למספר שעות של נגינה רצופה, כאשר דגמי הפרימיום מציעים זמני עבודה ארוכים יותר.

האם כל בידורית מגיעה עם מיקרופון?

לא. יש דגמים הכוללים מיקרופון אחד או שניים כחלק מהערכה, ויש דגמים שבהם יש לרכוש את המיקרופון בנפרד. לכן כדאי לבדוק את תכולת האריזה לפני הרכישה.

האם כדאי להשקיע במערכת יקרה יותר?

אם אתם משתמשים במערכת לעיתים קרובות, השקעה בדגם איכותי יותר בדרך כלל משתלמת לאורך זמן. מעבר לאיכות הסאונד הגבוהה יותר, מקבלים גם איכות בנייה טובה יותר, חיי סוללה ארוכים יותר, אחריות רחבה יותר ופונקציות מתקדמות.

מרימים את הערב עם הבחירה הנכונה

אין ספק שהיום אפשר למצוא מגוון עצום של בידוריות וערכות קריוקי, החל מדגמים בסיסיים בתקציב של כמה מאות שקלים ועד למערכות פרימיום שמספקות חוויית שמע ברמה מקצועית. הבחירה הנכונה אינה בהכרח המוצר היקר ביותר, אלא זה שמתאים לאופן השימוש שלכם. אם אתם אוהבים לארח מסיבות גדולות, בידורית עוצמתית כמו דגמי JBL תהיה בחירה מצוינת. אם ערבי קריוקי משפחתיים הם מרכז העניין, מערכות Ikarao יספקו חוויה ייעודית ומהנה במיוחד. לפני הרכישה מומלץ להשוות בין איכות השמע, חיי הסוללה, אפשרויות החיבור, איכות המיקרופונים והניידות, וכך לבחור מערכת שתלווה אתכם לאורך שנים ותהפוך כל מפגש לחוויה מוזיקלית בלתי נשכחת.