אהוד בנאי - עטוף ברחמים

אהוד בנאי מחדש לראשונה את השיר "עטוף ברחמים", שאת מילותיו כתב במקור עבור ריטה.

הביצוע החדש נכלל במיני אלבום "הצליל השמיני", המשמש כפסקול לתערוכת הווידאו-ארט החדשה שיצר יחד עם אמן הווידאו רונן תנחום.

"עטוף ברחמים" יצא לראשונה בשנת 1988 כסינגל מתוך אלבומה של ריטה "ימי התום". את מילות השיר כתב בנאי, את הלחן הלחין רמי קלינשטיין, שגם היה אחראי לעיבוד המקורי.

התערוכה "הצליל השמיני", המוצגת במערת הפעמון שבגן הלאומי בית גוברין, נולדה מתוך שיתוף הפעולה בין בנאי לתנחום וביוזמת רשות הטבע והגנים. היא משלבת מוזיקה, טקסט ועבודות וידאו שנוצרו במיוחד עבור חלל המערות.

פסקול התערוכה מורכב משיריו המוכרים של בנאי, שרובם עובדו מחדש והוקלטו במיוחד עבור הפרויקט. במסגרת זו נכלל לראשונה גם ביצועו האישי של בנאי ל"עטוף ברחמים", שכתב בהשראת בדיקת אולטרסאונד במהלך הריונה של בתו הבכורה.