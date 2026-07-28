מפקד פיקוד המרכז לשעבר, האלוף (מיל') אבי מזרחי, עורר סערה לאחר שהתייחס לפיגוע הרצחני שאירע ביום שישי סמוך לחוות גלעד.

מזרחי אמר כי, "נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?".

בתגובה לדבריו תקף אותו המגיש ינון מגל במהלך תוכניתו ברדיו 103FM. "קודם כל אתה שקרן, הם לא נכנסו לתוך היישוב. לפחות תלמד את העובדות... היית אלוף פיקוד המרכז, אתה אמור לדעת", אמר.

בהמשך החריף מגל את דבריו ותקף גם בכירים לשעבר במערכת הביטחון. "אתם עולים לי על העצבים עם השטויות שלכם. קח את הדברים שלך ותעוף מפה, קח את הפנסיה התקציבית ותשתוק", אמר.

הוא המשיך ותקף: "מה אתם כותבים מכתבים לטראמפ, מי אתם בכלל? עתידכם מאחוריכם. בלי הדרגות אתם כלום, טיפשים מטופשים, אנשים בורים מדברים שטויות".

את דבריו סיים בהתייחסות ישירה לטענותיו של מזרחי: "מי נכנס לכפר? מה אתה מקשקש? מה זה השטויות האלה? ... ונותן לזה הצדקה בזה שרצחו יהודים. תתבייש, כסיל".