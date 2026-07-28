לראשונה התקיים בבית הכנסת "חורב" בירושלים מבחן ההסמכה "צורבא יורה הלכתי".

עשרות בחורי ישיבות ניגשו למבחן במסגרת תוכנית ההלכה מבית 'צורבא מרבנן', המקיפה את תחומי השבת, הכשרות וטהרת המשפחה - מהמקורות ועד הלכה למעשה.

תוכנית "יורה הלכתי" נולדה במטרה להעניק ללומדים כלים לפסיקה מעשית בביתם, תוך לימוד הסוגיות מהמקורות ועד ליישומן בפועל. במסגרת המבחן נדרשו המשתתפים להפגין בקיאות בתחומי ההלכה הנלמדים בתוכנית.

את המעמד פתח ראש המכון, הרב בן ציון אלגאזי, שבירך את הנבחנים ושיבח את עמלם. לדבריו, "השאיפה שלנו היא לא רק צבירת ידע, אלא להביא את הלומד למצב שההלכה ברורה וחיה אצלו ביום יום. כשאדם לומד מהשורש ועד היישום האקטואלי, הוא הופך לפוסק הלכה בתוך ביתו שלו".

בהנהלת 'צורבא מרבנן' הביעו סיפוק מההיענות ומתוצאות המבחן. עוד ציינו כי לאור ההצלחה כבר נערכים לפתיחת מחזורים נוספים של התוכנית ברחבי הארץ.