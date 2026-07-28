חנוכת סניף אריאל צילום: באדיבות המצלם

עיריית ירושלים חנכה השבוע מבנה רב-תכליתי חדש בשכונת פסגת זאב, שישמש כמועדון עבור סניפי תנועת הנוער "אריאל".

טקס החנוכה נערך במעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון, נציגת מפעל הפיס, יו"ר המינהל הקהילתי, סגנית ראש העיר חגית משה, חבר המועצה יהודה פרוידיגר, רב התנועה הרב אריה בצלאל, מזכ"ל התנועה אלחנן וולף, עובדי העירייה וחניכות התנועה.

ליאון אמר במעמד: "חנוכת המבנה הרב-תכליתי היא בשורה חשובה לתושבי פסגת זאב ולחניכות תנועת הנוער 'אריאל'. אולם הספורט והסניף החדש, שהוקמו בשיתוף מפעל הפיס, יהיו מוקד תוסס של חינוך, ערכים והתנדבות למען הקהילה, השכונה והעיר כולה. אנו נמשיך לפעול ולהשקיע במבני ציבור ובמענים חינוכיים וקהילתיים לרווחת תושבי ירושלים".

הרב אריה בצלאל הודה לראש העיר ולנציגי הציבור על ההשקעה בעיר ואמר: "והיה כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם ליצחק ליעקב. והנה זכינו בזכותם של הגיבורים קדושים וטהורים שמסרו את נפשם על הגנת עם ישראל בכל מקום. ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל עומדים יחד".