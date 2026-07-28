התביעה הצבאית הגישה אמש (שני) כתב אישום נגד פלסטיני בן 16 מהכפר נחאלין, לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה ביישוב נווה דניאל שבגוש עציון.

החשוד נעצר לפני כשבועיים לאחר שעוכב על ידי רבש"ץ היישוב והועבר לחקירת תחנת עציון שבמרחב יהודה.

מחקירת המשטרה עלה כי ב-11 ביולי, בעת ששהה בביתו, גמלה בליבו ההחלטה לצאת ליישוב יהודי ולבצע פיגוע דקירה.

לפי כתב האישום, הוא סיפר לאמו כי הוא יוצא לתגבור במתמטיקה בכפר, נפרד ממנה, נישק את ידה, הצטייד בסכין שמצא בגינת הבית, לקח עמו 20 שקלים והעביר את מכשירו הסלולרי ל"מצב טיסה" כדי שבני משפחתו לא יוכלו לאתר את מיקומו.

במהלך מסלולו רכש קופסת סיגריות ומצת, ולאחר מכן צעד במשך שעות דרך ההרים והשטחים החקלאיים לעבר היישוב נווה דניאל. על פי הודאתו ושחזור המסלול שערך בפני החוקרים, מטרתו הייתה לדקור אדם או חייל ולגרום למותו.

לפי כתב האישום, כשהגיע סמוך לשער היישוב חשש כי יסתבך, התרחק מהגדר והתיישב על ספסל סמוך. לאחר שהתעייף וצמא, החליט לחזור בו מתוכניתו, הוציא את הסכין מתיקו והסתיר אותה מתחת לספסל.

בהמשך נכנס לכיוון היישוב בחיפוש אחר מים, שם הבחין בו תושב המקום שעיכב אותו יחד עם כוח צבאי בחשד לכניסה לשטח אסור.

במהלך החקירה הודה החשוד במעשיו והצביע בפני החוקרים על מקום הסתרת הסכין. עם השלמת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית הוגש נגדו כתב אישום בגין מעשה הכנה לגרימת מוות בכוונה, החזקת סכין והפרת הוראה בדבר סגירת שטח.