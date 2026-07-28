ילדה כבת 4 נחנקה היום (שלישי) במהלך אכילת ענב בביתה בירושלים.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שליבה שב לפעום היא פונתה לבית החולים שערי צדק במצב קשה ויציב, כשהיא מורדמת ומונשמת.

פראמדיק מד"א אליהו שלומי, החובש הבכיר יאיר אבא שאול וחובש מד"א ישי רובן סיפרו כי עם הגעתם למקום מצאו את הילדה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

לדבריהם, "מיד ידענו שעלינו לפעול במהירות - התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ובעזרת מכשור רפואי מתקדם הוצאנו את חתיכות הענב מגרונה. לאחר שליבה שב לפעום, פינינו אותה לבית החולים כשמצבה יציב והיא מורדמת ומונשמת".

גם צוותי איחוד הצלה השתתפו בטיפול בילדה. החובשים משה וינר, אריאל בן דוד ומוישי אדלר מסרו כי "כשהגענו למקום סיפרו לנו כי הילדה נחנקה תוך כדי אכילת ענבים. ביצענו בה פעולות החייאה להצלת חייה בסיוע פרמדיק שחילץ ענב מקנה הנשימה. לאחר מכן היא פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק במצב קשה".

באיחוד הצלה הזכירו את הנחיות הבטיחות שנועדו למנוע מקרי חנק בקרב ילדים. בארגון ממליצים לחתוך ענבים לחתיכות קטנות ולהקפיד ללמד פעוטות ללעוס היטב את המזון לפני הבליעה.