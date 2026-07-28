סמטטריץ' ובן גביר בוויעדה ערוץ 14

רגע של אחדות נרשם היום (שלישי) בוועידת ערוץ 14, כאשר בסיום ראיון עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבחין המראיין כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר ממתין לראיון הבא, והזמין את השניים להיפגש על הבמה.

המפגש התקיים על רקע הכוונה המסתמנת של שתי המפלגות להתמודד בנפרד בבחירות הבאות, לאחר שבבחירות הקודמות רצו ברשימה משותפת. השניים התחבקו והעבירו מסר של שיתוף פעולה.

בן גביר ביקש להבהיר כי אין יריבות בינו לבין סמוטריץ' ואמר: "אנחנו יושבים אחד ליד השני בקבינט". סמוטריץ' הוסיף כי השניים "מחזיקים אותה ימין ונלחמים קשה מאוד שלוש שנים".

בתגובה להערתו של שמעון ריקלין כי "אומרים שהם מסוכסכים", השיב סמוטריץ': "אל תאמינו לתקשורת". בן גביר הוסיף: "אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, שנינו מאוד מאוד מעריכים אותו".