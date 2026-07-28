AERIAL: Buildings, residences and other infrastructure damaged by strong quake in Kumamoto

אסון טבע כבד ביפן. רעידת אדמה בעוצמה מוערכת של 7.1 בסולם ריכטר הרעידה אחר הצהריים (שלישי) את אזור קוממוטו שבאי הדרומי קיושו.

על פי נתוני השירות המטאורולוגי היפני, מוקד הרעש נרשם בעומק של עשרה קילומטרים מתחת לפני הים.

מוקד ההרס המרכזי נרשם בעיירה קאשימה, שם קרסה הקומה השנייה של מתחם הקניות "איון" (Aeon) בפיצוץ עז. בהודעה רשמית מטעמו של שירות הכבאות נמסר כי "בעיירה קאשימה קרסה קומה שנייה במתחם קניות, והותירה אנשים רבים לכודים מתחת להריסות". רשת התקשורת TBS דיווחה כי במקום נרשם מספר משמעותי של הרוגים.

לפי דיווחי רשת NHK, לפחות 50 בני אדם פונו לבתי החולים כשהם סובלים מפציעות שונות. עוד נמסר על קריסתם של כ-12 מבני מגורים, כאשר בלפחות ארבעה מתוכם נלכדו תושבים. חברת הרכבות JR קיושו הודיעה על הפסקת תנועת הרכבות באזור, כולל קווי הרכבת המהירה שינקנסן. מנגד, בחברת החשמל קיושו הבהירו כי לא זוהו חריגות או פגיעות בתחנות הכוח הגרעיניות באזור.

אזור קוממוטו למוד רעשי אדמה קטלניים. בשנת 2016 פקד את המקום רעש עוצמתי שהוביל למותם של יותר מ-50 בני אדם, פצע כ-1,800 איש וגרם להרס של עשרות אלפי מבנים.

יפן מוגדרת כאחת המדינות הפעילות ביותר מבחינה סיסמית בעולם, כאשר רעש אדמה נרשם בשטחיה מדי חמש דקות בממוצע.