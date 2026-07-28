מירי רגב שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני מירי רגב משוכנעת שהליכוד בדרך לניצחון בבחירות, דוחה את הסקרים, מגבה את החלטת ראש הממשלה לשריין מועמדים ברשימה.

היא גם תוקפת בחריפות את יאיר גולן ובני בריתו, מביעה אמון מלא בנסיעתו של בנימין נתניהו לבית הלבן - ומצהירה כי בקדנציה הבאה תחודש הרפורמה המשפטית, אך באופן שונה מזה שנעשה בעבר.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7, שעות לאחר אישור השריונים במרכז הליכוד, הגדירה רגב את ההצבעה כ"ניצחון גדול מאוד לנתניהו", ואמרה כי מדובר בהבעת אמון של חברי התנועה במנהיגותה של המפלגה.

לדבריה, אף שהיא עצמה מעדיפה בדרך כלל שהבוחרים יקבעו את הרשימה, היא מבינה את רצונו של נתניהו לרענן את הליכוד באמצעות מועמדים חדשים. "אני בגדול חושבת שעדיף תמיד ללכת אל הבוחר, אני פחות בעד שריונים. אבל ברגע שזה מה שראש הממשלה רוצה - הצבעתי בעד וקראתי לציבור לתמוך. אני מתארת לעצמי שהוא רוצה להביא אנשים מהמרכז הרך כדי להרחיב את מעגל התמיכה בליכוד".

רגב דוחה את הטענות על משבר ביחסים בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומזכירה כי מדובר כבר בפגישה השמינית בין השניים מאז כניסתו של טראמפ לבית הלבן. "כל אלה שאמרו שאין ביניהם מערכת יחסים - טעו. יש לפעמים מחלוקות, וזה בסדר. לראש הממשלה יש אינטרס לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ולארצות הברית יש את האינטרסים שלה".

בהתייחסה לאיום האיראני, היא אינה מפרטת מה צפוי נתניהו לדרוש מטראמפ, אך המסר מבחינתה חד וברור. "איראן לא יכולה להישאר גרעינית. ראש הממשלה הולך להבהיר שוב לנשיא טראמפ שהסכמים עם איראן לא יחזיקו מים. איראן היא ראש הנחש".

כשרת התחבורה התייחסה רגב גם למשבר כוח האדם בנתב"ג ולהחלטה שלא להעביר את כלל המתדלקים לצה"ל. לדבריה, היא נאבקה על כך כדי למנוע פגיעה בטיסות האזרחים. "עמדתי על הרגליים האחוריות. נתב"ג הוא לא בסיס צבאי אלא שדה תעופה אזרחי. אם היו לוקחים את כל המתדלקים היינו צריכים לבטל אלפי טיסות. שמרנו על הרציפות התחבורתית והתעופתית, ונמשיך לשמור על שמיים פתוחים גם אם תהיה הסלמה".

גם יהודה ושומרון עמדה במרכז הריאיון. רגב הדגישה כי ישראל נמצאת למעשה במלחמה מתמשכת בטרור, גם אם הציבור אינו תמיד מודע לכך. "אנחנו במלחמה ביהודה ושומרון, פשוט לא שומעים עליה. שומעים עליה רק כשהטרור מצליח להרים ראש".

על הרשות הפלסטינית אמרה כי אין לה אמון בה. "הרשות הפלסטינית לא עושה מספיק כדי למנוע טרור, ולכן גם פעלנו שלא תיכנס לעזה. מבחינתנו, חמאס צריך להיות מפורק לחלוטין, וכל עזה צריכה להיות מפורזת".

אחת ההתבטאויות החריפות ביותר בריאיון עסקה בטענות על "טרור יהודי". רגב דחתה את השימוש במונח וטענה כי מדובר בהגדרה שגורמת נזק בינלאומי לישראל. "יש הגזמה לגבי הטרור היהודי. איפה שיש אלימות - צריך לטפל בה, ואף אחד לא מעל החוק. אבל אין כאן טרור יהודי. בשב"כ הייתה לאורך השנים אכיפה בררנית, ואני שמחה שראש השב"כ החדש מביא רוח אחרת".

השרה הצביעה גם על תנופת הפיתוח ביהודה ושומרון, שאותה היא מגדירה "ריבונות דה־פקטו". לדבריה, שיתוף הפעולה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוביל למהפכת תשתיות חסרת תקדים. "מי שנוסע היום ביהודה ושומרון רואה טרקטורים עובדים בכל מקום. הרחבות כבישים, מחלפים, תאורה וכיכרות. אנשים אומרים לי שהם מרגישים הרבה יותר ביטחון בכבישים".

בהמשך חשפה את תוכניות משרד התחבורה לשנים הקרובות, ובהן רכבת שתחבר את אריאל ותפוח למרכז הארץ, רכבת לגוש עציון וחיבור מטרופולין מעלה אדומים לירושלים. "זה שינוי תפיסתי. המטרה היא לאפשר לאנשים להשאיר את הרכב בבית ולעבור לתחבורה ציבורית נגישה, זולה ובטוחה".

על סוגיית תאונות הדרכים אמרה כי למרות ירידה מסוימת בנתונים, הדרך עוד ארוכה. "80 אחוז מתאונות הדרכים נגרמות בגלל הגורם האנושי. אנשים מסמסים, נוסעים עייפים, עוקפים בקו לבן ולא עוצרים באור אדום. צריך גם חינוך וגם אכיפה".

רגב התייחסה גם למשבר חוק הגיוס והביעה אכזבה מכך שהחוק לא עבר בכנסת. "אני מאוד לא מרוצה מזה. בקדנציה הבאה חוק הגיוס יעבור. גם החרדים מבינים שמי שלא לומד תורה ויכול להתגייס - צריך להתגייס". לדבריה, היא כבר מזהה שינוי בחברה החרדית מאז מתקפת 7 באוקטובר. "אני כבר רואה הרבה יותר חרדים שמתגייסים ומדברים על זה בצורה פתוחה".

לקראת הבחירות היא מבטלת לחלוטין את משמעות הסקרים. "אני לא מאמינה לסקרים. הסקר הכי טוב מבחינתי הוא השטח. בכל מקום שאני מגיעה אליו אני שומעת 'רק ביבי, רק הליכוד ורק הימין'".

רגב מותחת ביקורת חריפה על נפתלי בנט. "אני לא שומעת אף איש ימין שמתלבט לגביו. בנט הפך ללא רלוונטי". על גדי איזנקוט היא נוקטת לשון מתונה יותר, אך מסרבת לראות בו מועמד לראשות הממשלה. "יש לי הרבה הערכה אליו, הוא אדם חביב וטוב, אבל זה לא מספיק כדי להנהיג את מדינת ישראל. צריך יכולות מדיניות וניסיון".

במקביל היא מזהירה מפני האפשרות שאיזנקוט יקים ממשלה בתמיכת מפלגות השמאל והסיעות הערביות. "גדי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים ובלי המפלגה המסוכנת של יאיר גולן. מדינת ישראל צריכה מנהיג עם ניסיון ועם יכולות, והיחיד שיכול לעשות את זה הוא בנימין נתניהו".

לסיום קראה רגב לאנשי הימין שלא לבזבז קולות על מפלגות קטנות שעלולות שלא לעבור את אחוז החסימה. "הבחירות האלה לא בנויות להרפתקאות. אנחנו צריכים לנצח אותן, ולכן אסור לשרוף קולות. אני קוראת לכל אנשי הימין להצביע למפלגות שעוברות את אחוז החסימה, וכמובן להצביע לליכוד".