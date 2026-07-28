אפליקציית המסרים וואטסאפ מציגה שדרוג נרחב למערך שיחות הווידאו והקול, אשר מיועד לפשט את המעבר בין פלטפורמות שונות ולשפר את חוויית המשתמשים.

החל מהתקופה הקרובה, משתמשים יוכלו לנהל שיחות קוליות ווידאו, הן באופן פרטני והן במתכונת קבוצתית, באופן ישיר דרך הגרסה למוצר בדפדפן (WhatsApp Web), מבלי שיצטרכו להוריד קובץ התקנה או אפליקציה ייעודית.

השיחות דרך הדפדפן כוללות את מכלול האפשרויות המוכרות מהמכשירים האחרים, ובכלל זה שיתוף המסך, הגשת תגובות בזמן אמת, צפייה בהיסטוריית השיחות וניהול רשימת אנשי קשר מועדפים.

לצד זאת, נוספה היכולת לדלג בין מכשירים שונים תוך כדי שיחה קבוצתית פעילה, מבלי לגרום לניתוקה. כך למשל, ניתנה האפשרות להתחיל בשיחה באמצעות מכשיר הטלפון הנייד ולהמשיך אותה באופן רציף דרך מחשב, או להיפך, בלחיצת כפתור בודדת.

בגזרת השיחות הקבוצתיות שולב גם מנגנון חדר המתנה. בעת יצירת קישור לשיחה והפעלת התכונה המצריכה אישור כניסה, המשתתפים המבקשים להצטרף יידרשו להמתין עד אשר מארח השיחה יאשר את הדבר.

בנוסף לכך, הושקה תכונה בשם QuickHD, המאפשרת להתחיל שיחות וידאו באיכות גבווה מירבית כבר מרגעי הפתיחה הראשונים. השדרוג מכיל גם פיתוח המיועד להפחתת רעשי סביבה, אשר נועד לשפר את צלילות השמע אף בתנאי רעש. ניתן להפעיל או לנטרל אפשרות זו דרך תפריט הגדרות השיחה.