לקראת פגישתו היום (שלישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר מסרים ברורים בנוגע לאיראן והבהיר כי בשלב זה אינו מעוניין בהסלמה צבאית נוספת, אף שהוא טוען כי ארצות הברית מסוגלת להנחית מכה קשה על המשטר בטהרן.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" התייחס טראמפ לאתר הגרעין המכונה "הר המכוש", שלפי הערכות מודיעין ישראליות הועברו אליו צנטריפוגות, והמעיט בחשיבותו. "זה לא עניין גדול", אמר.

כשנשאל האם נתניהו עדכן אותו על הפעילות האיראנית באתר, השיב בעקיצה לעבר ראש הממשלה: "אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. אני יודע בדיוק מה קורה שם".

טראמפ הוסיף כי ביכולתה של ארצות הברית להשמיד במהירות גשרים, תחנות כוח ותשתיות נוספות באיראן, אך הבהיר כי אינו מעוניין לעשות זאת בשלב זה. "אני רוצה להימנע מכך. אני לא מעוניין לעשות זאת", אמר.

לדברי הנשיא האמריקני, איראן מבקשת לחדש את המגעים עם וושינגטון. "איראן רוצה לדבר. יש אפשרות שנעשה עסקה", אמר, ואף טען כי לאחר סבב הלחימה האחרון ביקשו האיראנים מארצות הברית לעצור את התקיפות ולחדש את המשא ומתן.

הצהרותיו של טראמפ מגיעות שעות לפני פגישתו עם נתניהו, שבמהלכה צפוי ראש הממשלה להציג מידע מודיעיני עדכני על תוכנית הגרעין האיראנית ועל ניסיונות השיקום של יכולותיה הצבאיות של טהרן, במטרה לשכנע את הנשיא האמריקני שלא להסתפק במהלך דיפלומטי מול המשטר האיראני.

עם זאת, דבריו של טראמפ מלמדים כי בשלב זה הוא ממשיך להעדיף מסלול של לחץ מדיני וניסיון להגיע להסכם, תוך הימנעות מפתיחת מערכה צבאית רחבה נוספת נגד איראן.