השקעת, קנית כרטיס והגעת מלא בציפיות לאירוע של ט"ו באב, ובסוף שוב מצאת את עצמך חוזר לדירה לבד? אחי, אולי פספסת משהו.

ואתם, שהגעתם כזוג ולא באמת שמתם לב שיש סביבכם עוד רווקים ורווקות שמחפשים, מתלבטים ולפעמים גם הולכים קצת לאיבוד? אבינועם הרש בטור מיוחד לט"ו באב. ונחשו מה? זה לגמרי גם עליכם.

ט"ו באב כבר כאן. האוויר כמעט רומנטי, הווטסאפ של השדכנים רותח, אתם מגהצים את החולצה הלבנה, מסדרים את המראה, מתיזים - קצת, קצת, For God's sake - בושם, ומקווים שהפעם זה קורה. סוף־סוף. זה הלילה שלכם.

אז רגע לפני שאתם יוצאים עם כל התקוות והכוונות הטובות, הנה כמה דברים שכדאי לקחת איתכם.

אם אתם מגיעים לערב כזה ורואים רווק או רווקה שעומדים בצד, מרגישים לבד ולא ממש מוצאים את המקום שלהם, אל תתעלמו. אל תחכו שהם ייגשו אליכם, כי ברוב המקרים זה פשוט לא יקרה. תיגשו אתם, תחייכו, תפתחו שיחה, תשאלו אם הם כבר הכירו מישהו או מישהי שמצאו חן בעיניהם ותנו להם להרגיש שהערב הזה עדיין יכול להיות הערב שלהם. יש לכם מושג כמה אומץ צריך כדי להגיע לבד לערב כזה? כמה קשה להשקיע שעה וחצי בהכנות, רק כדי לחשוש שבסוף תחזרו שוב לבד? ט"ו באב הוא הזמן להיות מענטשים.

ועכשיו מילה קטנה על מודעות עצמית. אין - ואני חוזר - אין דבר כזה להגיע לדייט או לאירוע בלי דאודורנט. זה לא עניין של חומרה, זו פשוט התחשבות. לא משנה שהתקלחתם בבית ולא משנה שנהיה חם בדרך. יכול להיות שהיא הייתה מתלהבת מהאופי שלכם, מהחיוך ומהשיחה, אבל אם החולצה כבר משדרת "פסטיבל זיעה", הקרב אבוד. תבדקו את מזג האוויר, תגיעו מוכנים ותאמינו לי שאתם לא רוצים לגלות בסוף הערב מול המראה למה אף אחת לא הסתכלה עליכם.

ועוד בקשה אחת: בואו ניפרד מהמושג "גוסטינג". הכרתם מישהי? יצאתם לדייט? הרגשתם שזה פחות מתאים? הכול בסדר. אבל אל תיעלמו. אל תסננו. אל תתנהגו כאילו בלעה אתכם האדמה. הודעה קצרה או שיחת טלפון מכבדת שוות הרבה יותר משתיקה. "היה לי נעים, אבל אני מרגיש שזה פחות מתאים. מאחל לך מכל הלב שתמצאי את האדם הנכון". קצר, ישר ומכבד.

אם כבר מצאתם מישהי שמצאה חן בעיניכם והשיחה זורמת, אל תחכו. תשאלו אם היא רוצה לשתות משהו. ואם היא כבר רומזת שהיא צמאה, זו נורה אדומה בשבילכם. תזמינו מכל הלב, תפנקו ותפרגנו. בסוף, נדיבות היא תמיד תכונה הרבה יותר מושכת מקמצנות.

ואל תהיו עסוקים רק בעצמכם. הקב"ה נתן לנו עיניים, אוזניים ואינטליגנציה רגשית - הגיע הזמן להשתמש בהן. תסתכלו על הצד השני. נעים לו? היא התכווצה כשדיברתם על נושא מסוים? הוא פתאום השתתק? מערכת יחסים מתחילה ביכולת לשים לב לפרטים הקטנים.

יש עוד כלל אחד שכדאי לזכור, במיוחד בדור שלנו. אם יש ספק - אין ספק. הרבה בחורים נופלים דווקא כאן. הרצון לקרבה גורם להם לפעמים לפלוש למרחב האישי של הבחורה בלי להבין את הרמזים. אם אתם לא בטוחים, פשוט אל תעשו. הכלל הזה יחסוך הרבה מאוד אי־נעימויות.

ובאותה רוח - גם אם פתאום עלה לכם רעיון גאוני באמצע הלילה, אל תתקשרו בשלוש לפנות בוקר. לא משנה כמה אתם משוכנעים שזה חשוב. הלילה נועד לישון, והקשר שאתם רוצים לבנות צריך להיות רגוע, בריא ומכבד. כל רעיון יכול לחכות לבוקר.

ואל תשפטו אדם לפי עשר הדקות הראשונות. הבחור נראה לחוץ? הבחורה שפכה מים? קורה. אנשים מתרגשים, ולא כולנו במיטבנו ברגע הראשון. אל תפסלו על שטויות. תנו הזדמנות אמיתית. לפעמים רק אחרי שהלחץ יורד, פוגשים את האדם האמיתי שיושב מולכם.

עוד דבר קטן, אבל משמעותי: תפסיקו לראיין ותתחילו לשוחח. דייט הוא לא ראיון עבודה, ולא צריך לעבור על רשימת שאלות כאילו אתם ממלאים טופס. תנהלו שיחה. תגלו עניין אמיתי. תשתפו גם מעצמכם. ואם פתאום נגמרו הנושאים, אל תפחדו לדבר גם על פחדים, חלומות, כאבים ודברים אמיתיים. תאמינו לי, זה הרבה יותר מעניין מלשאול רווקה בת ארבעים איפה עשתה שירות לאומי.

ואם כבר נשארתם לדבר עד מאוחר, תוודאו שיש לה איך לחזור הביתה. אל תחכו שהיא תעלה את הנושא. תיזמו. תדאגו. זו לא רק אבירות - זו פשוט אנושיות.

ולבסוף, תזכרו שגם הדרך שבה אתם מתייחסים לברמן, למלצרית או לכל מי שנותן לכם שירות היא חלק בלתי נפרד ממי שאתם. אפשר להרשים מאוד את מי שיושב מולכם, אבל מספיק רגע אחד של זלזול באדם אחר כדי למחוק את כל הרושם הטוב.

בסופו של דבר, ט"ו באב הוא לא רק יום של איחולים. זו הזדמנות להתחיל מחדש. אם תביאו למפגש לא רק לב פתוח, אלא גם רגישות, דרך ארץ, נדיבות וכבוד, יש סיכוי טוב שגם הלב שמולכם ימצא את הדרך אליכם.

חג אהבה שמח, בשורות טובות ובעזרת ה' הרבה מאוד פגישות מוצלחות.