בימי קדם, מספר התנ"ך, היו בנות שילה יוצאות בט"ו באב לבושות לבן ומחוללות בכרמים כדי למצוא את זיווגן.

אלפי שנים חלפו, והכרמים של שילה עדיין מוריקים - וגם סיפורי האהבה של המקום ממשיכים להיכתב.

סיפורם של קלייטון ואן הס, סטודנט לארכיאולוגיה מארצות הברית ואחראי צוות חופרים, ורעייתו ד"ר אביגיל ואן הס, מנהלת-שותפה של החפירות בשילה הקדומה, מוכיח שגם היום שילה מחברת בין אנשים לא פחות משהיא חושפת את העבר.

השניים הכירו באתר החפירות, כשאביגיל הייתה הממונה על קלייטון. "בעונת החפירות הראשונה ניסיתי מאוד להרשים אותה", מספר קלייטון. "הייתי בטוח שמצאתי כד עתיק וניסיתי להרכיב אותו, למרות שאביגיל אמרה שזה לא כד. בסוף התברר שאלו בכלל חתיכות של נייר טואלט קדום", הוא פורץ בצחוק. אביגיל דווקא התרשמה מההתמדה שלו: "הוא לא ויתר, הלך לחקור וגילה בעצמו במה מדובר. הבנתי שמדובר בבחור נהדר".

לפני שנתיים הציע קלייטון נישואים. כששאל את אביגיל היכן תרצה להתחתן, היא השיבה מיד: "בשילה, המקום שבו חנה התפללה". בשנה שעברה הם נישאו באתר עצמו, לצד צוות החפירות, כשבני משפחותיהם בארצות הברית צופים בשידור חי.

גם המלחמה לא הרחיקה אותם מהמקום. "אני לא מפחדת, פשוט לומדים לחיות עם זה", אומרת אביגיל. קלייטון מספר כי במהלך השנה האחרונה ראו יירוטי טילים מעל אתר החפירות, ולאחר החתונה אף נאלצו לצאת מישראל דרך מצרים בעקבות סגירת נתב"ג - מסע שכינו "יציאת מצרים הפוכה".

לאחרונה השלימו השניים עונת חפירות נוספת, אך מבחינתם התגלית הגדולה ביותר אינה הארכיאולוגית. "כששאלו אותי מהו הממצא הכי מדהים שמצאתי בשילה, לא היה לי ספק - אביגיל היא הממצא הכי מדהים שלי", אומר קלייטון. אביגיל מחייכת ומשיבה: "אני חופרת כבר הרבה שנים, אבל מעולם לא מצאתי משהו טוב יותר מקלייטון".

כעת השניים שוקלים להשתקע בישראל, כאשר קלייטון מתכנן להמשיך את לימודיו באוניברסיטת אריאל.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "שילה הקדומה היא המקום שבו נולד חג האהבה העברי. לראות את קלייטון ואביגיל, שהגיעו מארצות הברית כדי לחשוף את ההיסטוריה של המקום ומצאו כאן גם את אהבת חייהם, זו סגירת מעגל מרגשת. שילה ממשיכה לחבר אנשים מכל העולם לשורשים של עם ישראל - ומוכיחה שגם היום היא מצמיחה סיפורי אהבה לצד גילויים היסטוריים".