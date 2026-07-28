שופטי בג"ץ הוציאו הערב (שלישי) צו ביניים לעצירת יישום חוק הקפאת מעצר עריקים והודיעו כי פסק דינם הסופי בעתירות נגדו יינתן בהקדם.

בעתירות דן מוקדם יותר הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג.

בין העותרים נמצאים תנועת ישראל חופשית, התנועה לאיכות השלטון, ארגון "אחים ואחיות לנשק", וכן חברי הכנסת יאיר לפיד ואביגדור ליברמן. לטענתם, החוק התקבל בהליך חקיקה פגום ופוגע בזכות החוקתית לשוויון באופן שאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה.

הדיון התנהל בנסיבות חריגות, לאחר שהממשלה החליטה שלא לשלוח נציג שיגן על החוק שהעבירה. את עמדת הכנסת הציג עו"ד יצחק ברט, נציג היועצת המשפטית לכנסת, שאמר כי "אין ברירה אלא לבטל את החוק", משום שלדבריו הליך החקיקה לא עמד בדרישות חוק יסוד: הכנסת ובתקנון הכנסת.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ תהתה כיצד יש לנהוג כאשר הכנסת אינה מגנה על חוק שחוקקה. בתגובה השיב עו"ד ברט כי מדובר ב"סיטואציה ייחודית וחריגה מאוד", והדגיש כי תפקיד הייעוץ המשפטי הוא להגן על תוקפה של חקיקה רק כאשר היא עומדת בדרישות הדין. לדבריו, הייעוץ המשפטי התריע לאורך כל הליך החקיקה מפני הפגמים שנפלו בו.

עו"ד ענר הלמן, שייצג את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, טען כי מדובר ב"חוק פסול ופוגעני", שלדבריו אינו עומד "אפילו ברכיב אחד מפסקת ההגבלה".

לטענתו, החוק מונע בפועל אכיפה פלילית נגד מי שאינם מתייצבים לגיוס, ואף עלול להביא להפסקת הליכים שכבר נפתחו נגדם. הוא הוסיף כי בתקופה שבה צה"ל זקוק לאלפי חיילים נוספים, אין הצדקה להמשך תחולתו של החוק.

העימות בין עו"ד רוזנבלט למינץ דוברות הרשות השופטת

במהלך הדיון התעמתו השופטים עם חלק מטענות המדינה. השופטת יעל וילנר שאלה מדוע מושם דגש על תקופת המלחמה, והאם גם בימי שגרה אין מדובר באפליה. השופטת דפנה ברק-ארז העירה כי הדיון אינו עוסק בעצם גיוס תלמידי הישיבות, אלא בשאלת האכיפה הפלילית.

בהמשך הדיון התיר בית המשפט לעו"ד נתן רוזנבלט, שאינו נמנה עם המשיבים, לשאת דברים כאדם חרדי. רוזנבלט טען כי הציבור החרדי סופג שורת פגיעות בתקופה האחרונה, ובהמשך אמר כי חרדים מופלים באופן עקבי וכי "מעולם, אפילו לא פעם אחת, לא קיבלנו פסק דין מבג"ץ".

הוא הוסיף: "האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?"

השופט דוד מינץ קטע את דבריו ואמר: "אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס?"

רוזנבלט השיב בחיוב ואמר: "כבודו כאדם דתי יודע שיש איסור, כל גדולי ישראל". השופט מינץ השיב: "זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד. לא כל גדולי ישראל. אדוני מדבר באופן מגזרי. מה זה הדבר הזה?".