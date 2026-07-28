שר החינוך יואב קיש פנה היום (שלישי) במכתב ישיר למורות ולמורים החברים בארגון המורים, בתגובה לפנייה ששיגר אליהם אמש יושב ראש הארגון, רן ארז, אשר כללה טענות כלפי השר.

במכתבו התייחס השר באופן פומבי לקמפיינים הפרסומיים שמנהל נגדו ארז, אשר מומנו במיליוני שקלים מכספי דמי החבר של ציבור המורים.

במקביל, חשף קיש כי במשרד החינוך החלה בדיקה בחשד להעברת כספי ציבור שלא כדין לידי ארגון המורים, בעקבות דיווחים על מורים שנרשמו כחברי ארגון אף שאינם חלק ממנו בפועל.

נוכח הממצאים והחשדות, הודיע השר כי הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לשינוי יסודי במנגנון העברת הכספים לארגון המורים.

לפי המתווה המתוכנן, גביית הכספים והעברתם תתבצע בעתיד ישירות דרך תלוש השכר של כל עובד הוראה, באופן שקוף ונתון לפיקוח.

במכתבו כותב השר: "שום קמפיין אישי, חריף ככל שיהיה, לא יגרום לי לעצום עיניים מול חשש לפגיעה בכספי הציבור. זו האחריות שלי כשר החינוך, ואמשיך למלא אותה ללא מורא וללא שיקולים זרים".