אירוע 252 בבית אורות

כאלף רווקים ורווקות השתתפו אתמול בכנס ההיכרויות "עת לאהוב תשפ"ו", האירוע השישי של פרויקט 252, שנערך בבית אורות שבמרומי הר הצופים בירושלים מול נוף העיר העתיקה.

הכנס התקיים במטרה ליצור חיבורים פרונטליים ישירים ולהוביל לחתונות, לאחר שנות הקורונה והמלחמה שהציבו אתגרים מורכבים עבור פנויים ופנויות.

במסגרת המפגש שוחזר האירוע המיתולוגי של טו באב, כאשר השנה הוחלט לערוך שינויים במבנה הכנס בעקבות משובים מהשנים הקודמות. המארגנים הסבירו כי הוחלט "לקצר אותו, להפוך אותו לקצת יותר ממוקד, לא המוני כמו פעמים קודמות", כדי למנוע בלבול בקרב המשתתפים.

התוכנית שילבה ספיד-דייטינג, הרצאות בחלל הפתוח, סדנאות ופעילויות מגוונות. כמו כן, לראשונה נערכו סיורים רגליים המאפשרים היכרות תוך כדי הליכה משותפת.

מארגני האירוע התייחסו לקשיים שעמם התמודדו המשתתפים בשנים האחרונות ואמרו, "כל השנים האחרונות היו השנים הכי מאתגרות שיש בעולם לרווקים ורווקות". הם ציינו כי תחילה הקורונה מנעה יציאה לדייטים, ולאחר מכן המלחמה הובילה לכך שגברים רבים נמצאים בשירות מילואים ובחזית.

המפגש אפשר למשתתפים להניח את השגרה בצד ולפגוש אנשים חדשים. המארגנים הוסיפו כי המיקום על הר הצופים מעניק מבט רחב ומזכיר להתמקד במכלול האישיות ולא בפרטים הקטנים.

זהו האירוע השישי במספר שמארגן פרויקט 252, כאשר עד כה נרשמו מעל 850 זוגות שהתחתנו. המארגנים, צוריאל ושותפיו, סיפרו על ההתרגשות מכל פנייה שהם מקבלים וציינו, "אנחנו מרגישים שקורה לנו מהפכה באמת במגזר שלנו". לדבריהם, המשתתפים מעוניינים להתאמן, ללמוד על עצמם, לשחרר חסמים ולהגיע לחתונה ממקום שלם יותר.

על רקע הרצון של המשתתפים להיפגש באופן פיזי, ציינו בפרויקט 252 כי "אנשים אומרים אנחנו רוצים לצאת מהמסך, אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר לאירועים פיזיים להכיר, להרגיש אחד את השני, את האווירה, את האנרגיה ולדבר". בעקבות כך, הודיעו מארגני הפרויקט כי במהלך השנה הקרובה יתקיימו אירועים גדולים כמעט מדי חודש בכל רחבי הארץ.