ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו אמש (אני) בארוחת ערב לזכרו של הסנאטור לינדזי גרהאם שנערכה בוושינגטון.

במפגש לקחו חלק בני משפחתו של גרהאם המנוח, מקורביו, גורמים בכירים בממשל האמריקני וחברי קונגרס.

במהלך המפגש קיים ראש הממשלה שיחה חמה עם דרלין גרהאם נורדון, אחותו של הסנאטור, ועם שאר בני משפחתה והנוכחים.

המשתתפים באירוע העלו על נס את פועלו ומורשתו יוצאת הדופן של גרהאם, והדגישו את המחויבות ההדדית להמשך המאבק באנטישמיות ולביצור הקשרים העמוקים בין ארצות הברית לישראל.

ראש הממשלה נתניהו אמר באירוע: "אמריקה איבדה פטריוט גדול. ישראל איבדה את אחד מידידיה ותומכיה הגדולים ביותר. ואני איבדתי חבר יקר. לינדזי היה מחויב בכל מאודו לביטחונה של ארצות הברית, לביטחונה של ישראל ולמאבק הבלתי פוסק באנטישמיות. הוא יחסר לי מאוד, והוא יחסר לכולנו מאוד."