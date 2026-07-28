משטרת טורונטו מדווחת על אירוע ירי שבוצע באזור נורת’ יורק כשהיעד היה המטה הבינלאומי של חברת אבטחה המייצרת כלי רכב משוריינים, הנמצאת בבעלות יהודית.

על פי דיווח המשטרה, בחזית הכניסה למשרדי החברה נמצאו סימני ירי. אמש בוצע פיגוע ירי לעבר בניין הקונסוליה האמריקנית בטורונטו, ולפני כן דווח על ירי לעבר בית קפה ומאפה יהודי במרכז טורונטו, וכן על פעולת חבלה בסניף נוסף בצפון העיר.

בחודשים האחרונים בוצעו מספר פיגועי ירי שכוונו נגד מוסדות יהודיים או בניהול יהודי, בהם בתי כנסת ומסעדות.

ראש ממשלת קנדה אמר אמש כי ממשלת קנדה נחושה לממש את מחויבותה להילחם ב"נגע האנטישמיות", והנחה את רשויות אכיפת החוק לבצע חקירה יסודית של התקריות הללו כדי למצות את הדין עם העבריינים.