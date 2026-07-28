ענקית מוצרי הצריכה ג'ונסון & ג'ונסון הודיעה כי הגיעה להסכם פשרה בהיקף של 5.5 מיליארד דולר במסגרת עשרות אלפי תביעות שהוגשו נגדה בארצות הברית על ידי נשים שטענו כי חלו בסרטן השחלות בעקבות שימוש במוצרי הטלק של החברה.

על פי הדיווחים, במהלך השנים הוגשו נגד החברה כ-76 אלף תביעות, שבמרכזן הטענה כי אבקת הטלק הכילה אסבסט - חומר המוכר כמסרטן - וכי החשיפה אליו הובילה להתפתחות המחלה. בג'ונסון & ג'ונסון דחו לאורך השנים את הטענות והדגישו כי מוצריה בטוחים לשימוש.

אריק האס, סגן נשיא הליטיגציה של החברה, מסר כי "ההאשמות חסרות בסיס, אך החברה מוכנה להגיע לפשרה כדי להביא את הפרשה לסיומה. אנו בטוחים שהיינו ממשיכים לנצח גם בתביעות נוספות, כפי שקרה ברוב המקרים עד כה, אולם ההסכם יאפשר לנו להתמקד בפיתוח תרופות ומכשירים מצילי חיים".

גם משרדי עורכי הדין המייצגים את התובעות אישרו את גיבוש ההסכם. עם זאת, הפשרה עדיין טעונה את אישורן של לפחות 95% מהתובעות בתיקי סרטן השחלות במסגרת ההליך בבית המשפט הפדרלי, ורק לאחר מכן תהפוך לסופית.

גל התביעות נגד ג'ונסון & ג'ונסון החל כבר בשנת 2009. בשבועות האחרונים אף דחו בתי משפט בארצות הברית כמה מהתביעות, לאחר שקבעו כי לא הוצגו ראיות מספקות להוכחת קשר סיבתי ישיר בין השימוש במוצרי הטלק לבין התפתחות סרטן השחלות.