הרב יוני סמואל בריאיון לערוץ 7

החופש הגדול מזוהה בדרך כלל עם מנוחה, טיולים וזמן משפחתי, אבל מבחינת אנשי החינוך הוא גם הזדמנות לבנות הרגלים שילוו את הילדים הרבה אחרי שהקיץ יסתיים. דווקא כשהשגרה נעצרת, אפשר לגלות שכמה דקות ביום מסוגלות להצמיח התמדה, אחריות ואהבה ללימוד.

זו בדיוק המחשבה שעומדת מאחורי מיזם "מה היומי שלך?", שעליו מספר ראש מִנהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, בריאיון לערוץ 7. הרעיון פשוט: לבחור לימוד קצר וקבוע בכל יום, כך שלא יעבור יום בלי מפגש עם התורה. לדבריו, פחות מחודש מאז תחילת החופש כבר נצברו במיזם למעלה משני מיליון דקות לימוד.

הרב סמואל מסביר כי ההתמדה היא לב המהלך. "לא עובר יום בלי לימוד תורה", הוא אומר, ומדגיש שגם שתי דקות של לימוד יומי יוצרות לאורך זמן חיבור עמוק ומשמעותי.

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במסגרת המיזם יכולים התלמידים לבחור בין מסלולי לימוד מגוונים, ובהם רמב"ם יומי, לימודי גמרא, מסילת ישרים, ספרי אמונה ותפילה, ולאחרונה גם פרקי אבות המותאמים לילדים. לדבריו, גם שימוש קצר במחשב או בטלפון יכול להפוך להזדמנות למפגש עם תוכן איכותי.

לדברי הרב סמואל, ההצלחה כבר ניכרת בשטח. הוא מספר על חניכי בני עקיבא שסיימו את הש"ס במסגרת המיזם, ועל אם ששיתפה כי בנה סיים מסכת במהלך החופש בזכות ההתמדה. גם בביתו הפרטי הוא מיישם את הרעיון, כאשר הוא לומד מדי יום עם בנו מספר הנבואה של הרב שמואל אליהו. "זו גם הזדמנות למפגש בינינו וגם ללמוד ביחד", הוא אומר.

אחד העקרונות המרכזיים במיזם הוא הבחירה האישית. הרב סמואל מדגיש כי אין מדובר בעוד מטלה או חובה, אלא ביוזמה שכל תלמיד בוחר לקחת בה חלק מרצונו. "כשאדם בוחר, זה הופך להיות שלו", הוא מסביר, וקורא לתלמידים למצוא דבר אחד קטן שהם עושים מתוך רצון אישי ולא רק מתוך חובה.

במקביל לפעילות הקיץ, במִנהל החמ"ד כבר נערכים במלוא המרץ לשנת הלימודים הבאה. הרב סמואל מספר כי הצוותים עובדים על פיתוח תוכניות לימודים ועל חידוש דרכי ההוראה, מתוך רצון להמשיך להציב את הקודש במרכז העשייה החינוכית ולהוסיף עוד קומה בעבודת החינוך.

את הריאיון הוא מסיים במסר אופטימי לתלמידים ולהוריהם. לצד המנוחה והבילוי של ימי החופש, הוא מזמין כל תלמיד להציב לעצמו יעד קטן ומשמעותי, להמשיך ללמוד מתוך בחירה ושמחה ולהגיע לשנת הלימודים החדשה עם רצון להתקדם. "תבחרו לעשות משהו שלא חייבים", הוא אומר. "כל חייכם ישתנו, בעזרת השם, לטובה".

בין הטיולים והבילויים - מצאו רגע אחד של משמעות בכל יום. להצטרפות לחצו כאן>>>