ביזיון מול הבית הלבן. בזמן פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון, הפעיל ארגון השמאל הקיצוני "שלום עכשיו" משאית עם קמפיין נגד הממשלה וההתיישבות ביהודה ושומרון.

המשאית עברה מול הבית הלבן וברחובותיה הראשיים של הבירה האמריקאית ומימונה נעשה יחד עם ארגון "ידידי שלום עכשיו בארצות הברית".

סיסמת הקמפיין הייתה "אמריקה לא יכולה לבטוח בו" כשהכוונה היא לראש הממשלה בנימין נתניהו לצד הטענה "זה לא כאוס, זו התוכנית שלו".

בארגון השמאל טענו כי "הטרור המתנחלי המשתולל אינו תוצאה של כאוס או אובדן שליטה, אלא של מדיניות ממשלתית עקבית המעניקה גיבוי, מימון והגנה למאחזים בלתי חוקיים, לחוות, ולגורמי טרור מתנחלי הפועלים נגד פלסטינים כדי להבעיר את הגדה ולהפוך אותה לחזית מלחמה נוספת, כחלק מחזון הסיפוח של הימין המשיחי".