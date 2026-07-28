אירוע הסמכה מרגש התקיים הערב (שלישי) בבנייני האומה בירושלים, ובמהלכו הוסמכו 1,274 עורכות ועורכי דין חדשים, בהם 744 נשים ו-530 גברים.

בין המצטרפים הטריים ללשכה, טווח הגילים נע בין המוסמכת הצעירה ביותר בת ה-22 לבין המבוגר ביותר שהוסמך בגיל 70.

ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בכר, בירך את העורכים החדשים והזמין לבמה את עורכת הדין עומר אטדגי, שאחיה סרן אילאי גבריאל אטדגי ז"ל מחטיבת כפיר נפל בקרב ברצועת עזה ב-23 בדצמבר 2024.

בדבריו הפציר בכר במוסמכים להשתמש בכוח המשפטי באופן ראוי: "הרישיון שאתם מקבלים היום יאפשר לכם להשתמש בכוח של המשפט, ואתם מקבלים עליכם גם את האחריות לדעת לא רק מה אפשר לעשות באמצעות המשפט אלא מה ראוי לעשות בו. הכוח אינו הרכוש של מי שאוחז בו ודאי לא הכח הציבורי. כך אנו למדים מתורת ישראל, וכך אנו למדים מתורת המשפט, ומהיסוד הבסיסי ביותר שך הדמוקרטיה ושלטון החוק".

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא דברים והקדיש את תחילת נאומו לזכרה של השופטת עדנה ארבל ז"ל, שהלכה לעולמה בתחילת החודש. "אבקש לפתוח בדברים שנשאה ביום פרישתה מבית המשפט העליון: 'המשפט אינו קיים לעצמו. הוא נועד לשרת את החברה, ליישם את ערכיה ולעשותה טובה וצודקת יותר'. עוד אמרה: 'האמת והצדק לעולם ירדו אחוזים זה בזה, והם שביסוד המשפט'. ברוח החזון הזה, שרואֶה במשפט ככוח מניע לתיקון חברתי, אנו מתכנסים כאן היום. השאיפה לַאמת ולַצדק שעליה דיברה השופטת ארבל ז"ל, אינה רק אידיאל מופשט - אלא חובה מקצועית ומוסרית שתלווה אתכם מעתה ואילך".