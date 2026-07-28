חברת אבטחת המידע הישראלית Cyera הודיעה על רכישת חברת הסייבר Oasis Security בעסקת ענק בהיקף של מיליארד דולרים.

על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", העסקה, שתתבצע במזומן ובמניות, תחבר בין פלטפורמת הגנת הנתונים של Cyera לבין הטכנולוגיה שפיתחה Oasis לניהול והגנה על זהויות לא-אנושיות - ובהן סוכני AI, בוטים ותהליכי תוכנה אוטומטיים.

המהלך נועד לסייע לארגונים להתמודד עם הסיכונים החדשים שנוצרים בעקבות השימוש ההולך וגובר בבינה מלאכותית אוטונומית, הנחשבת כיום לאחד מאתגרי הסייבר המרכזיים עבור חברות וארגונים ברחבי העולם.

החברות מסרו כי הן מצפות להשלים את העסקה במהלך השנה, והיא מצטרפת לגל עסקאות המיזוג והרכישה שמטלטל את תעשיית הסייבר, על רקע הביקוש הגובר לטכנולוגיות אבטחה המותאמות לעידן ה-AI.