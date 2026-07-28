בעקבות פנייה שהוגשה, חשפה היום (שלישי) התנועה לחופש המידע נתונים שהועברו ממשרד ראש הממשלה, המפרטים את היקף ההוצאות במעונות ראש הממשלה במהלך שנת 2025 ובמחצית הראשונה של שנת 2026.

מתוך הנתונים עולה כי סכום של כ-2.7 מיליון שקל הופנה בתקופה זו עבור תפעול המעונות ותשלום שכר לעובדים. במהלך שנת 2025 הסתכמו כלל ההוצאות בכ-1.98 מיליון שקל - מתוכם כ-508 אלף שקל יועדו לתפעול ותחזוקה, וכ-1.47 מיליון שקל לשכר עובדים. בשישה החודשים הראשונים של שנת 2026 עמדו ההוצאות על כ-731 אלף שקל, מהם כ-466 אלף שקל לתפעול ותחזוקה וכ-265 אלף שקל לשכר.

הדיווח מתייחס למכלול הנכסים והמעונות: הבית ברחוב עזה בירושלים, הבית הפרטי בקיסריה, המעון הרשמי ברחוב בלפור המצוי בהליכי שיפוץ, וכן דירות שירות ודירות תמך הפועלות כחלק ממערך המעונות.

בחינת סעיפי הרכישות מעלה כי הצטיידות במזון היוותה מרכיב מרכזי, עם סכום של כ-165 אלף שקל בשנת 2025 ועוד כ-120 אלף שקל במחצית הראשונה של 2026. לצד זאת, נרשמה בשנת 2025 הוצאה בגובה כ-95 אלף שקל עבור עבודות גינון בבית בקיסריה.

כמו כן, הטבלאות כוללות פירוט של עבודות תחזוקה שוטפות, ובהן החלפת שתי אמבטיות בנכס ברחוב עזה בעלות כוללת של כ-28.5 אלף שקל בתוך פרק זמן של קצת יותר משנה, טיפול בבעיות שורשים בבית בקיסריה, החלפת מצוף בניאגרה, החלפת תרמוסטטים ורכישת ציוד חשמלי.

בנוסף, הנתונים מלמדים כי בין החודשים יולי לאוקטובר 2025 בוצעו 34 הזמנות משירות המשלוחים וולט בעלות כוללת של כ-5,000 שקל. כמו כן, בתאריך 16 ביוני 2025 נרשמו 76 רכישות תחת הסיווג "רכישת מצרכי מזון ואוכל מוכן" בסכום כולל של כ-9,500 שקל, כאשר המסמכים אינם מאפשרים לקבוע אם מדובר בעשרות רכישות שונות או ברישום מרוכז של מספר חשבוניות.

בתנועה לחופש המידע ציינו כי נתונים רבים הושחרו מטעמים ביטחוניים על ידי משרד ראש הממשלה. בשנת 2025 הושחרו כ-74% מסעיפי ההוצאה באופן מלא או חלקי, ובמחצית הראשונה של 2026 טיפס שיעור ההשחרות לכ-82%.

משרד ראש הממשלה ציין בתשובתו כי חלק מהנתונים עדיין כפופים לבחינה מקצועית ומשפטית, ולכן ייתכן שאינם סופיים. עוד נמסר כי הוצאות המעונות בתקופת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמוכות משמעותית בהשוואה לתקופות כהונתם של ראשי ממשלה קודמים. כדוגמה צוין כי בתקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הסתכמו ההוצאות השוטפות, ללא כוח אדם ואבטחה, בכ-1.37 מיליון שקל, בעוד שבתקופה מקבילה בתקופת נתניהו הסתכמו ההוצאות בכ-465 אלף שקל.