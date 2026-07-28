השר אליהו בניחום אבלים אצל משפחת מלט צילום: דוברות

שר המורשת עמיחי אליהו הגיע היום (שלישי) לבית משפחת מלט כדי לנחם את בני המשפחה לאחר הירצחו של בניהו הי"ד בפיגוע ליד חוות גלעד בסוף השבוע שעבר.

במהלך ביקורו במקום, התייחס השר למציאות הביטחונית ואמר: “בנוגע לאמירה כאילו יש אזור בארץ שלנו שאסור להיכנס אליו-כאן נדרש החשבון נפש החשוב ביותר."

עוד הוסיף השר: “הרוח שלנו נשאבת מארץ התנ"ך. האנשים שמכתיבים את רוח צה"ל או את הוראות הפתיחה באש מתוך תפיסה מעוותת, הם תוצאה של חינוך מנותק, ללא עוגן רוחני.

אתם הרוח, אתם הכוח ואתם מובילי התנועה שמביאה שינוי בעם ובאחיזה בארץ. הרוח שלכם, תושבי חוות גלעד, צריכה להגיע לכל רחבי הארץ", דברי השר אליהו.